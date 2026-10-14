Paulinho é apresentado no Cruzeiro e revela recusa ao Corinthians

O ex-jogador Paulinho foi apresentado nesta quarta-feira (14) como novo executivo de futebol do Cruzeiro. O profissional vai compor a diretoria e passará a atuar diretamente com o elenco. O gestor deixou o Mirassol e acertou com a Raposa.

"Quando eu saio agora do Mirassol, até fica uma sensação de que, pô, faltam dois meses. Mas no futebol, em alguns momentos, pode acontecer isso. Então, tudo que foi conversado comigo, com o presidente, foi me apresentado e junto com o Mirassol, com Júnior Antunes, que é um cara que eu não gosto de falar muito para não (chorar), é o cara que me deu a primeira oportunidade como gestor. É difícil um cara com apenas 38 anos chegar a um gigante. Então, é muito trabalho", afirmou.

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Paulinho chegou ao Mirassol em dezembro de 2024, em um momento inédito na história do clube do interior paulista. Afinal, havia conseguido subir para a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Logo em sua estreia, fez excelente campanha e terminou em quarto, garantindo uma vaga direta à Libertadores.

Convites rejeitados

Antes de acertar com o Cruzeiro, Paulinho esteve na mira de outros clubes, entre eles o Corinthians. No entanto, explicou a decisão de permanecer no Mirassol.

"Recebi alguns convites ainda quando estava no primeiro ano no Mirassol e depois as coisas foram aparecendo, obviamente com muito trabalho, com desempenho de equipe, etc", comentou.

"Tudo que eu passei ali foi um ensinamento, foram dias ali aprendendo para chegar nesse momento aqui preparado. Então, quando chega um convite do Cruzeiro, eu jamais posso recusar. Tinha que ser nessa época, tinha que ser nesse momento e foi para isso que eu me preparei para chegar".

O Cruzeiro vive um momento turbulento na temporada, tendo perdido por 4 a 2 para o Bragantino, na última segunda-feira (12), resultado que o tirou da zona da Libertadores. O revés motivou protesto da torcida, que criticou a delegação no aeroporto internacional de Confins.

Diante desta fase ruim, Paulinho explica como pretende auxiliar o clube nesta reta final de temporada. Afinal, faltam apenas oito jogos para o fim do Brasileirão.

"Preciso entender todo o processo do clube, a forma que o treinador, a comissão técnica gosta de trabalhar. Eu sou um cara muito prático, gosto de resolver as coisas, mas para resolver a gente precisa entender primeiro. A gente tem um desafio aí numa reta final de Campeonato Brasileiro que a gente precisa dar uma resposta para nós, para o torcedor, e que a gente consiga os nossos objetivos".

No domingo (18), o Cabuloso visita o Grêmio, às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Brasileirão. Atualmente, a equipe ocupa a sexta colocação, com 48 pontos, uma a menos que o Bahia, que ficaria com a vaga na fase preliminar da Libertadores.