Flaco exalta espírito competitivo do Palmeiras após vitória no Maracanã

Flaco López estufou a rede na triunfo do Palmeiras sobre o Fluminense - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Flaco López comemorou um dos gols da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Fluminense, nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pela semifinal da Libertadores. O atacante reconheceu que o time não apresentou seu melhor futebol, mas destacou a competitividade e a vantagem construída para decidir a vaga em casa.

Feliz pelo gol e pelo trabalho do time. Não fizemos o nosso melhor futebol, mas faz parte. Fomos competitivos e conseguimos uma bela vitória para decidir em casa, afirmou após a partida.

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Além disso, o atacante também explicou que o Alviverde encontrou dificuldades para pressionar a saída de bola do Tricolor durante os 90 minutos. Na visão do argentino, a equipe adversária tinha superioridade numérica no setor e conseguiu manter a posse durante boa parte do confronto.

A nossa pressão não foi muito boa. Eles sempre tiveram um jogador a mais para fazer essa posse. Mas fomos inteligentes e marcamos mais atrás, explicou o argentino.

Estratégia eficiente

Apesar da dificuldade para controlar a posse, Flaco valorizou a estratégia adotada pelo Palmeiras e ressaltou a importância de sair do Maracanã com uma vantagem de um gol. Para ele, o resultado permite que o Verdão tenha uma condição favorável no duelo de volta.

É um trabalho para a equipe de análise para, no próximo jogo, encontrar a forma de encaixar melhor e ter mais posse de bola. É uma vantagem boa e, em casa, somos muito fortes. O mais importante é ganhar sempre, mesmo se não jogar bem, como foi hoje, disse.

Com o resultado, o Palmeiras pode até empatar no jogo de volta para avançar à decisão da Libertadores. A segunda partida contra o Fluminense acontece na próxima quarta-feira (21), às 21h30, no Nubank Parque.

Sequência da temporada

Na sequência da temporada, o Alviverde visita o Athletico, na Arena da Baixada, sábado (17), às 19h30 (de Brasília). O confronto será pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, a equipe paulista soma 63 pontos, um atrás do líder Flamengo, restando oito jogos para o fim da competição.

Por fim, além dos dois campeonatos, os comandados do técnico Abel Ferreira também seguem vivos na Copa do Brasil. O time, portanto, terá pela frente dois jogos com o Vasco, no início de novembro, pela semifinal do torneio nacional.