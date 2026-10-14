Libertadores Feminina: Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras são o Brasil!

Libertadores Feminina começa nesta quinta-feira (15/10), em Quito, no Equador, com o Coritnhians em defesa do título continental - (crédito: Reprodução/Instagram Libertadores Feminina)

Com três brasileiros na disputa, hoje será dada a largada para a Copa Libertadores Feminina. Em Quito, no Equador, 16 clubes da América do Sul entram em campo com o objetivo de conquistar o título continental. Os países vizinhos, no entanto, têm uma missão ainda maior: desbancar a hegemonia brasileira. Desde 2020, a taça do torneio pega o rumo do Brasil. As colombianas ficaram na bronca pelo vice-campeonato em quatro edições.

Além do troféu, a atração do torneio é um passaporte para a Copa dos Campeões Feminina da FIFA 2027, em Miami, nos Estados Unidos. O torneio será disputado de 27 a 31 de janeiro. Falta apenas o representante da América do Sul. América do México (Concacaf), Barcelona (Uefa), Auckland City (Oceania) e Naegohyang (Ásia) estão classificados, além do atual campeão Arsenal da Inglaterra.

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Desde 2009, quando a categoria feminina foi criada, foram disputadas 17 edições. Em 14 delas, times brasileiros ergueram o troféu. O Corinthians é o maior campeão com seis copas no museu. Colo-Colo, do Chile, Sportivo Limpeño, do Paraguai, e Atlético Huila, da Colômbia, são os únicos fora do solo brasileiro a conquistar a Libertadores. Em 2026, o Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras serão os representantes do país.

O formato da competição é simples. São 16 equipes divididas em quatro grupos. Elas jogam entre si, em turno único, com três rodadas. As duas melhores da chave avançam ao mata-mata, com disputa por pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar. Aos perdedores das semifinais, haverá briga pelo terceiro lugar. A data para a finalíssima é 31 de outubro, um sábado, mas sem horário definido pela Conmebol.

Caça ao título

Para a surpresa de poucos, mais uma vez o Corinthians chega como a principal força da competição. As Brabas, hexacampeãs, são hegemônicas na Libertadores Feminina. Logo atrás, Palmeiras e Cruzeiro aparecem na lista dos candidatos ao título. O alviverde volta ao lugar no qual conquistou pela primeira vez a América, em 2022. As Cabulosas, estreantes na LIbertadores, entram com o gás de quem anseia o troféu inédito.

A premiação pesará no bolso do campeão. Ao todo, serão US$ 2 milhões (cerca de R$10 milhões na cotação atual) para o primeiro colocado. O vice-campeão fatura US$ 600 mil (R$3 milhões) e a terceira posição leva para casa US$ 250 mil (em torno de R$ 2,1 milhão). A fase de grupos vai do dia 15 ao dia 22. A fase eliminatória está programada para 24 a 28.

O Corinthians será o primeiro brasileiro a entrar em campo, nesta quinta-feira (15), às 17h, contra o Colo-Colo. Mais tarde, às 21h, é a vez de Palmeiras e Club Universitario. Por fim, o Cruzeiro estreia na sexta-feira (16), contra a LDU, também às 21h.

Grupos

Grupo A: Caracas, Colo Colo, Santa Fé e Corinthians

Grupo B: Belgrano, Independiente del Valle, Universitário e Palmeiras

Grupo C: Cruzeiro, LDU, Bolívar e Olímpia

Grupo D: Deportivo Cali, Libertad, Nacional-URU e Universidad de Chile



Jogos dos times brasileiros

» Agenda das Brabas (atuais campeãs da Libertadores)

15/10 (17h10) - Corinthians x Colo-Colo (CHI)

18/10 (21h00) - Corinthians x Caracas (VEN)

21/10 (17h00) - Independiente Santa Fe (COL) x Corinthians

» Agenda das Cabulosas (vice-campeãs do Brasileirão 2025)

16/10 (21h00) - Cruzeiro x LDU

19/10 (17h00) - Cruzeiro x Bolívar

23/10 (21h00) - Olimpia x Cruzeiro

» Agenda das Palestrinas (terceiras colocadas no Brasileirão (2025)

15/10 (21h00) - Universitario x Palmeiras

18/10 (17h00) - Belgrano x Palmeiras

21/10 (21h00) - Palmeiras x Independiente Dragonas



Transmissão: SporTV, CazéTV

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima