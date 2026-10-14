Sul-Americana: Atlético arrasa City Toque e está com um pé na final

Bernard vibra após fazer o segundo gol do Galo sobre o City Torque - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Com uma partida muito boa e Bernard e Cuello inspirados, o Atlético abriu grande vantagem na semifinal da Copa Sul-Americana. Afinal, nesta quarta-feira, 14/10, na Arena MRV, o Galo, no jogo de ida, venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0, com gols de Reinier (em jogada de cinema de Cuello), Bernard e Borbas. O time mineiro ainda teve dois gols (bem) anulados na etapa inicial.

Assim, o Galo pode perder por até dois gols de diferença no jogo da volta, na quarta-feira, dia 21, em Montevidéu, que garantirá sua vaga na final da Sula. Seu rival será o Vasco ou o Boca Juniors. Na ida, o time vascaíno foi até Buenos Aires e venceu os Xeneizes por 1 a 0. Assim, joga pelo empate na volta, no Rio. Ou seja: jeitão de final brasileira na Sula.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Atlético abre frente no primeiro tempo

O City Torque tinha como estratégia se fechar na defesa e segurar o ataque atleticano. Com isso, deixou o Atlético dominar totalmente as ações e praticamente alugou a intermediária de ataque. No primeiro tempo, houve muita pressão, um gol incrível que Victor Hugo perdeu, após passe de Bernard para a marca do pênalti, e dois tentos anulados. Um quando Renan Lodi concluiu cruzamento de Cuello. No outro, após escanteio pela direita cobrado por Maycon, Vitão desviou na primeira trave e Lyanco mandou para a rede. Ambos foram anulados por impedimento.

Aos 33 minutos, o City Torque quase marcou. Silvera cruzou para Salomón Rodríguez, e a cabeçada do artilheiro dos uruguaios obrigou o goleiro Delfim a fazer uma grande defesa no reflexo. Contudo, aos 36, em um erro de passe do City Torque, Cuello recebeu no meio de campo, deu um drible desconcertante na marcação e avançou, rolando a bola para Victor Hugo na área. Este tocou para Reinier, livre na entrada da pequena área. Com isso, bastou tocar para o gol vazio e comemorar.

O gol tranquilizou o Atlético e tirou o City Torque do rumo. Aos 42 minutos, Bernard recuperou a bola na intermediária defensiva, tocou para Reinier e recebeu de volta à frente. Avançou, cortou para o meio e chutou para fazer um belo gol. Assim, os mineiros foram para o intervalo com 2 a 0 no placar.

Galo amplia no segundo tempo

Na etapa final, o Atlético manteve a bola no ataque. Mas sem tantas chances reais quanto as do primeiro tempo. Mas o importante foi que evitou lances de perigo do rival. Com a entrada de Borbas no lugar de Reinier, o técnico Barba Domínguez buscou refrescar o ataque com alguém mais descansado. O uruguaio participou de uma boa jogada ofensiva, na qual tocou para Igor Gomes chutar. Chute certeiro, mas o goleiro Torgnascioli fez a defesa mais difícil da etapa final.

Contudo, aos 35 minutos, Borbas deixou o dele. Cissé, que entrara pouco antes, conseguiu um passe para Lodi, que cruzou para a entrada de Borbas no meio da área: 3 a 0. Enfim, vantagem gigante para a volta!

ATLÉTICO 3x0 MONTEVIDEO CITY TORQUE

Copa Sul-Americana – Semifinal (ida)

Data: 14/10/2026 (quarta-feira)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público: 38.020

Renda: R$ 3.542.622,87

Gols: Reinier, 36’/1ºT (1-0); Bernard, 42’/1ºT (2-0); Borbas, 35’/2ºT (3-0)

ATLÉTICO: Gabriel Delfim; Alan Franco, Lyanco, Vitão (Victor Hugo, 40’/2ºT) e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo (Igor Gomes, 17’/2ºT) e Bernard (Cissé, 32’/2ºT); Cuello (Minda, 37’/2ºT) e Reinier (Borbas, 17’/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.

TORQUE: Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Gutierrez e Facundo Silvera; Franco Pizzichillo (Busquets, 34’/2ºT), Pablo Siles (Gúzman, 34’/2ºT) e Gonzalo Montes; Esteban Obregon e Salomón Rodríguez (Da Silva, 43’/2ºT). Técnico: Marcelo Méndez.

Árbitro: Carlos Betancur (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán e Jhon Gallego (COL)

VAR: David Rodríguez (COL)

Cartões amarelos: Vitão (ATL); Siles (MCT)