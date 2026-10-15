Vasco conta a vida e a história do zagueiro Robert Renan

Atualmente, o jogador mantém o Instituto Robert Renan, em Ceilândia, cujas atividades incluem uma escola de futebol - (crédito: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco lançou, nesta quinta-feira (15/10), o primeiro episódio da websérie documental Por trás da cruz de malta, que conta histórias de grandes figuras do time. O ceilandense Robert Renan, camisa 30 do cruzmaltino, é o personagem da estréia do programa.

O mini documentário conta com uma entrevista de Renan, além de imagens da infância em Ceilândia e da jornada do atleta de 23 anos até os campos de futebol. Vascaíno desde criança, o zagueiro atua no time em contrato de empréstimo e é uma das apostas de aquisição do clube para este ano.

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Uma das cenas mostra o momento em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) concede o título de Cidadão Benemérito ao jogador, em março, pela trajetória no esporte e pela representatividade social.

“Me senti muito feliz de estar participando daquele momento e ver minha família toda lá, e as crianças que hoje jogam na escolinha onde eu cresci”, lembrou sobre a entrega do título na CLDF.

Sobre Ceilândia, o atleta afirma que sempre que pode visita a cidade natal. Atualmente, o jogador mantém o Instituto Robert Renan, em Ceilândia, cujas atividades incluem uma escola de futebol para crianças.

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Robert Renan começou a carreira nas categorias de base do Novorizontino, passando para o Corinthians, pelo qual defendeu a equipe sub-17 e sub-20. Antes de jogar pelo Vasco, o atleta atuou no Zenit, da Rússia, no Internacional e no saudita Al Shabab.

O ceilandense também vestiu a camisa da Seleção Brasileira, ao passar pela sub-18 (2021), pela sub-20 (2022) e pela seleção principal em um amistoso contra o Marrocos, em 2023.