Neymar no topo: estudo aponta os 10 mais odiados do futebol brasileiro

Neymar, do Santos, lidera o levantamento realizado entre os dias 1º e 13 de outubro - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Neymar, Lyanco e Luciano são os jogadores do futebol brasileiro que mais apareceram em manifestações de rejeição online. É o que aponta um levantamento do Bolavip Brasil, realizado entre os dias 1º e 13 de outubro de 2026. Assim, o estudo contabilizou menções nominais e curtidas em respostas que citavam os atletas.

Dessa forma, o atacante do Santos lidera o ranking com 41,8% das manifestações, seguido pelo zagueiro do Atlético-MG, com 24,2%, e pelo atleta do São Paulo, com 7,8%.

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O estudo, então, analisou 25 jogadores no período. Nesse sentido, Neymar e Lyanco, juntos, concentraram cerca de dois terços das manifestações, bem à frente dos demais nomes da lista.

Curiosamente, em quantidade de menções nominais, o defensor foi mais recorrente nas respostas. Assim, a quantidade de curtidas nos comentários que citaram o camisa 10 do Peixe é que fez a diferença para o atacante do Santos chegar a mais de 40% das manifestações.

Por outro lado, Lyanco e Luciano foram os únicos com citações identificadas de torcedores do próprio time. No levantamento, os usuários puderam identificar seus clubes do coração ou não.

Por fim, a metodologia considerou como menção cada resposta que citava nominalmente um jogador. Aliás, cada curtida recebida por uma resposta com essa citação foi contabilizada como um endosso. A pontuação final corresponde à soma das duas métricas.

Ranking dos jogadores mais odiados nos grupos online

1. Neymar (Santos) 41,8% das manifestações negativas

2. Lyanco (Atlético-MG) 24,2% das manifestações negativas

3. Luciano (São Paulo) 7,8% das manifestações negativas

4. Gabigol (Santos) 4,9% das manifestações negativas

5. Kaio Jorge (Cruzeiro) 4,9% das manifestações negativas

6. Fagner (Cruzeiro) 4% das manifestações negativas

7. Soteldo (Fluminense) 2,2% das manifestações negativas

8. Thiago Galhardo (sem clube) 2% das manifestações negativas

9. Hulk (Fluminense) 1,8% das manifestações negativas

10. Everson (Atlético-MG) 0,8% das manifestações negativas

11. Matheuzinho (Corinthians) 0,8% das manifestações negativas