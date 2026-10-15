Libertadores Feminina: Corinthians vence com gol da brasiliense Vic Albuquerque

O Corinthians superou o Colo-Colo por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira (15), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pela primeira rodada do Grupo A da Taça Libertadores Feminina. O resultado positivo foi construído com gol precoce de Vic Albuquerque no início do jogo e cobrança de pênalti convertida por Jaque Ribeiro na etapa complementar, garantindo a liderança isolada da chave.

Além disso, as Brabas demonstraram imposição tática e controle de posse de bola desde os instantes iniciais na altitude equatoriana. Com isso, a equipe brasileira somou três pontos preciosos e confirmou seu favoritismo na busca pelo sétimo troféu da competição continental.

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Gol relâmpago

De fato, o Corinthians abriu o placar logo aos quatro minutos de bola rolando após troca rápida de passes no campo ofensivo. A meio-campista Vic Albuquerque recebeu assistência precisa de Andressa Alves na entrada da área, finalizou rasteiro de perna esquerda e acertou o canto da goleira Torrero.

Contudo, a equipe chilena tentou reagir no confronto e explorou contragolpes em velocidade puxados pela atacante Acuña. Por essa razão, a goleira Lelê precisou realizar defesas importantes para afastar o perigo e sustentar a vantagem mínima alvinegra até o intervalo.

VAR



Por outro lado, as alterações promovidas pela comissão técnica no intervalo mantiveram o ritmo ofensivo da formação brasileira. A entrada de jogadoras descansadas no setor de frente empurrou a linha de defesa adversária contra a própria área.

Assim, aos 23 minutos, a arbitragem consultou o monitor do VAR e confirmou penalidade máxima após dividida em jogada individual de Jaque Ribeiro. Dessa maneira, a própria camisa 30 assumiu a responsabilidade da cobrança com um chute forte no canto, deslocando a goleira rival para anotar o segundo gol.

Por fim, o time paulista apenas administrou o ritmo da partida até o apito final sem sofrer sustos na marcação. Agora, o Corinthians lidera o Grupo A com três pontos conquistados e já concentra atenções para o segundo desafio na fase classificatória em Quito diante do Caracas no domingo (18), às 21h.