Monaco vence na estreia de Filipe Luís na Conference League

O Monaco estreou com vitória nesta edição da Conference League. Nesta quinta-feira (15), a equipe treinada pelo técnico Filipe Luís venceu o CSKA Sofia por 2 x 1, na Bulgária, com gols de Brunner e Ansu Fati. Zwarts descontou para o time do Leste Europeu.

O resultado faz o Monaco ficar, provisoriamente, na quarta colocação, com três pontos. A derrota deixa o CSKA Sofia na 33ª posição, ainda zerado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira (22). O time búlgaro viaja até a Dinamarca para enfrentar o Nordsjaelland, às 13h45 (de Brasília). Por outro lado, os Monegascos recebem os alemães do Freiburg, às 16h.

Apesar de atuar fora de casa, o Monaco logo tomou as rédeas da partida e abriu o placar com três minutos. Em contra-ataque, a bola chegou até Idumbo, que finalizou. No rebote, o artilheiro Brunner não perdoou para fazer 1 a 0.

O CSKA, pressionado pela sua presente torcida, que fez festa no estádio, foi para cima e passou a ter a posse da bola e jogar no campo de ataque. A equipe chegou a ameaçar o gol de Hradecky, mas acabou castigada aos 44 minutos. Ansu Fati deixou o dele após assistência de Brunner. Aliás, os anfitriões reclamaram de falta no início da jogada, não marcada para o árbitro.

Resiliência

Com 2 x 0 adverso, os búlgaros foram para cima no segundo tempo, apoiados pelos fanáticos torcedores que não pararam de cantar nem por um minuto. A equipe mantinha a posse de bola e perdeu algumas chances de gol. O Monaco, por sua vez, também escapava nos contragolpes e levava perigo, perdendo oportunidades de matar o jogo.

Assim, o técnico do CSKA tirou o brasileiro Léo Pereira e lançou Zwarts aos 28 da etapa final. O holandês não precisou de muito tempo para diminuir o marcador. Três minutos depois, em cobrança de escanteio de Sensi, ele testou livre para colocar fogo no jogo. O Monaco segurou o resultado na reta final da partida e saiu com os três pontos em seu primeiro jogo na Conference League.