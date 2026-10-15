Rafael Câmara chega à F1, e Brasil voltará a ter 2 pilotos após 11 anos

O piloto pernambucano nascido no Recife é o primeiro nordestino a chegar à Fórmula 1 - (crédito: Divulgação/Haas)

O Brasil voltará a ter dois pilotos no grid da Fórmula 1 em 2027. A Haas anunciou nesta quinta-feira a contratação de Rafael Câmara para a próxima temporada. Aos 21 anos, o pernambucano assumirá a vaga de Esteban Ocon e será companheiro do britânico Oliver Bearman.

A conquista tem um significado especial para o piloto nascido no Recife, que transformou em realidade o sonho de chegar à principal categoria do automobilismo mundial depois de anos de dedicação e sacrifício.

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"Estou muito feliz por ter alcançado o sonho. Claro que não vai acabar por aqui, mas muito contente por realizar uma parte e estar na Fórmula 1. Foram muitos anos nessa caminhada com meus pais, principalmente. Muito sacrifício, muita dedicação. Estou muito contente por eles também, por tudo o que fizeram para fazer isso dar certo" Rafael Câmara, em entrevista à TV Globo

A chegada do brasileiro à Haas encerra um intervalo de 11 temporadas sem dois representantes do país na Fórmula 1. A última vez ocorreu em 2016, quando Felipe Massa, pela Williams, e Felipe Nasr, pela Sauber, integravam o grid. Os dois participaram da etapa final daquele campeonato, em Abu Dhabi, em 27 de novembro.

Câmara chega à elite respaldado por títulos nas categorias de formação. Em 2024, conquistou a Fórmula Regional Europeia. No ano seguinte, venceu a Fórmula 3. Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari desde 2021, o pernambucano disputa a Fórmula 2 em 2026 e lidera o campeonato a duas etapas do fim, segundo a Reuters.

A contratação também marca um feito inédito para o Nordeste: Câmara será o primeiro piloto nascido na região a alcançar a Fórmula 1.

Ao lado de Gabriel Bortoleto, da Audi, o pernambucano representará uma nova geração de brasileiros na categoria. O desafio agora será traduzir o desempenho nas divisões de acesso em resultados diante dos principais pilotos do mundo.