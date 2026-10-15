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futebol internacional

Harry Kane chega acordo para renovar com Bayern de Munique

Atacante inglês marcou 61 gols na última temporada e soma 154 em 156 jogos com a camisa do clube alemão

Atacante inglês deve estender vínculo até 2029 após marcar 61 gols na última temporada - (crédito: Foto: Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)
Atacante inglês deve estender vínculo até 2029 após marcar 61 gols na última temporada - (crédito: Foto: Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Harry Kane seguirá no Bayern de Munique até junho de 2029. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Daily Mail nesta quinta-feira (15), o atacante inglês chegou a um acordo com o clube alemão para ampliar seu contrato, encerrando as especulações sobre uma possível transferência na próxima janela. Durante o verão europeu, o nome do jogador chegou a ser associado a diferentes equipes, especialmente ao Barcelona, que buscava alternativas para o ataque após a saída de Robert Lewandowski.

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A permanência de Kane não chega a surpreender diante do desempenho apresentado pelo centroavante na última temporada. Ao lado de Lamine Yamal e Kylian Mbappé, ele aparece entre os nomes cotados na disputa pela Bola de Ouro. Além do desempenho individual, o inglês conquistou a Bundesliga com o Bayern e ajudou a seleção de seu país a terminar a Copa do Mundo na terceira colocação, após superar a França.

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Na temporada 2025/26, Kane marcou 61 gols, estabelecendo um novo recorde para um atacante do Bayern em uma única edição. Ele superou a marca de Robert Lewandowski, que balançou as redes 55 vezes em 2019/20, e conquistou sua segunda Chuteira de Ouro europeia. No futebol moderno, apenas Lionel Messi alcançou um número superior em uma temporada: foram 73 gols em 2011/12.

Além disso, os números ajudam a explicar a decisão do Bayern de renovar com o inglês, mesmo com a chegada dele aos 33 anos. Isto porque, em 156 partidas pelo clube, Kane soma 154 gols e 63 assistências, estatísticas que reforçam a importância do atacante para a equipe alemã.

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 15/10/2026 20:58 / atualizado em 15/10/2026 20:58
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