Harry Kane chega acordo para renovar com Bayern de Munique

Harry Kane seguirá no Bayern de Munique até junho de 2029. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Daily Mail nesta quinta-feira (15), o atacante inglês chegou a um acordo com o clube alemão para ampliar seu contrato, encerrando as especulações sobre uma possível transferência na próxima janela. Durante o verão europeu, o nome do jogador chegou a ser associado a diferentes equipes, especialmente ao Barcelona, que buscava alternativas para o ataque após a saída de Robert Lewandowski.
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A permanência de Kane não chega a surpreender diante do desempenho apresentado pelo centroavante na última temporada. Ao lado de Lamine Yamal e Kylian Mbappé, ele aparece entre os nomes cotados na disputa pela Bola de Ouro. Além do desempenho individual, o inglês conquistou a Bundesliga com o Bayern e ajudou a seleção de seu país a terminar a Copa do Mundo na terceira colocação, após superar a França.
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Na temporada 2025/26, Kane marcou 61 gols, estabelecendo um novo recorde para um atacante do Bayern em uma única edição. Ele superou a marca de Robert Lewandowski, que balançou as redes 55 vezes em 2019/20, e conquistou sua segunda Chuteira de Ouro europeia. No futebol moderno, apenas Lionel Messi alcançou um número superior em uma temporada: foram 73 gols em 2011/12.
Além disso, os números ajudam a explicar a decisão do Bayern de renovar com o inglês, mesmo com a chegada dele aos 33 anos. Isto porque, em 156 partidas pelo clube, Kane soma 154 gols e 63 assistências, estatísticas que reforçam a importância do atacante para a equipe alemã.
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