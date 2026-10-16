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Brasil leva 6 skatistas às semifinais no Mundial de Street no Paraguai

Rayssa Leal é uma das classificadas para a penúltima fase neste sábado, em Assunção. Saiba quem está na disputa por título na Seleção Brasileira de Skateboarding

Os skatistas do Brasil voltarão às pistas neste sábado, no Paraguai, em busca de vaga na decisão - (crédito: CBSK)
Os skatistas do Brasil voltarão às pistas neste sábado, no Paraguai, em busca de vaga na decisão - (crédito: CBSK)

A Seleção Brasileira de Skateboarding avançou com seis skatistas para as semifinais do Mundial de Street. No masculino, Giovanni Vianna (2º), Filipe Mota (10º), Ivan Monteiro (13º) e Matheus Mendes (16º) seguem representando o Brasil. No feminino, Rayssa Leal, a Fadinha (10ª), e Maria Lúcia (12ª) se garantiram no top 16 das quartas de final. A definição dos finalistas será neste sábado (17), com transmissão ao vivo pelo canal da World Skate Skateboarding no Youtube e o SporTV.

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A sexta-feira também foi de disputas de Hybrid no Slalom. Bruno Bou Haya Nobru e Marina Nóbrega mantiveram o Brasil no top 10 do Mundial — na quinta (15), o próprio Bruno e Thiago Gardenal já haviam ficado entre os 10 melhores no Giant (clique aqui para ler mais).

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Ao longo dos mundiais, o Brasil terá mais de 60 skatistas em ação no Paraguai. No total, são seis modalidades do Skateboarding: Vertical — prata para Gui Khury e bronze para Helena Laurino —, Downhill Speed e Street Luge, Slalom, Park — bronze para Gui Khury — e Street.

Street

Assim como na primeira fase, as quartas de final seguiram no formato de duas voltas de 45 segundos, valendo a de melhor pontuação. Os 32 melhores avançaram de fase.

Os homens abriram as disputas do dia com quatro brasileiros avançando para a semifinal. Giovanni Vianna foi o segundo da classificação geral, com 80.75 na segunda volta. Filipe Mota (10º) fechou o top 10, com 73.35 na segunda apresentação.

A relação de classificados ainda conta com Ivan Monteiro, na 13ª posição, com 65.80 na segunda volta, e Matheus Mendes, 16º colocado, com 63.24 na segunda apresentação.

Sebastian Simonetto (26º - 56.95 V2), João Lucas Alves (28º - 55.94 V2) e Wallace Gabriel (31º - 52.65 V2) também representaram o Brasil.

No feminino, Rayssa Leal avançou na 10ª colocação, com 65.39 na primeira volta. Maria Lúcia se garantiu na 12ª posição, com 62.22 na segunda apresentação.

A Seleção Brasileira ainda foi representada por Duda Ribeiro (20ª - 57.34 V1), Pâmela Rosa (21ª - 56.64 V2), Gabriela Mazetto (25ª - 50.91 V1) e Isabelly Ávila (33ª - 27.89 V1).

As disputas de Hybrid do Slalom são divididas em duas fases. Na primeira, os skatistas realizam tomadas de tempo. A partir disso são definidas as baterias da segunda fase, que é eliminatória.

Bruno Bou Haya Nobru fez o sexto melhor tempo da primeira fase, com 10.454 segundos. Já nas eliminatórias, o skatista ficou entre os oito melhores do mundo, avançando até as quartas de final, quando foi superado por Janis Kuzmins, da Letônia, que se sagraria campeão das disputas. O brasileiro ficou com o sexto lugar da classificação geral.

Thiago Gardenal (16º) foi mais um nome do Brasil entre os mais rápidos da primeira fase, com 10.953. O skatista manteve o mesmo lugar na classificação geral.

Na classificação geral, o Brasil ainda teve Andre Gomez Rasta (17º), Pedro Frangulis (19º), Howard Weiss (22º) e Fabio Dery Sprovieri (31º).

Entre as mulheres, Marina Nóbrega garantiu a sétima melhor marca da primeira fase, com 12.089. A brasileira ficou com a nona posição geral.

Com disputas neste sábado (17), o Tight fechará o Mundial de Slalom. O evento segue com transmissão ao vivo pela worldskate.tv (clique para assistir).

Cronograma

Sábado (17)
Semifinal masculina - 16h30
Semifinal feminina - 19h

Domingo (18)
Final masculina - 14h35
Final feminina - 16h05

*Com informações da CBSK

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/10/2026 23:26 / atualizado em 16/10/2026 23:26
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