Brasil leva 6 skatistas às semifinais no Mundial de Street no Paraguai

Os skatistas do Brasil voltarão às pistas neste sábado, no Paraguai, em busca de vaga na decisão - (crédito: CBSK)

A Seleção Brasileira de Skateboarding avançou com seis skatistas para as semifinais do Mundial de Street. No masculino, Giovanni Vianna (2º), Filipe Mota (10º), Ivan Monteiro (13º) e Matheus Mendes (16º) seguem representando o Brasil. No feminino, Rayssa Leal, a Fadinha (10ª), e Maria Lúcia (12ª) se garantiram no top 16 das quartas de final. A definição dos finalistas será neste sábado (17), com transmissão ao vivo pelo canal da World Skate Skateboarding no Youtube e o SporTV.

A sexta-feira também foi de disputas de Hybrid no Slalom. Bruno Bou Haya Nobru e Marina Nóbrega mantiveram o Brasil no top 10 do Mundial — na quinta (15), o próprio Bruno e Thiago Gardenal já haviam ficado entre os 10 melhores no Giant (clique aqui para ler mais).

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Ao longo dos mundiais, o Brasil terá mais de 60 skatistas em ação no Paraguai. No total, são seis modalidades do Skateboarding: Vertical — prata para Gui Khury e bronze para Helena Laurino —, Downhill Speed e Street Luge, Slalom, Park — bronze para Gui Khury — e Street.

Street

Assim como na primeira fase, as quartas de final seguiram no formato de duas voltas de 45 segundos, valendo a de melhor pontuação. Os 32 melhores avançaram de fase.

Os homens abriram as disputas do dia com quatro brasileiros avançando para a semifinal. Giovanni Vianna foi o segundo da classificação geral, com 80.75 na segunda volta. Filipe Mota (10º) fechou o top 10, com 73.35 na segunda apresentação.

A relação de classificados ainda conta com Ivan Monteiro, na 13ª posição, com 65.80 na segunda volta, e Matheus Mendes, 16º colocado, com 63.24 na segunda apresentação.

Sebastian Simonetto (26º - 56.95 V2), João Lucas Alves (28º - 55.94 V2) e Wallace Gabriel (31º - 52.65 V2) também representaram o Brasil.

No feminino, Rayssa Leal avançou na 10ª colocação, com 65.39 na primeira volta. Maria Lúcia se garantiu na 12ª posição, com 62.22 na segunda apresentação.

A Seleção Brasileira ainda foi representada por Duda Ribeiro (20ª - 57.34 V1), Pâmela Rosa (21ª - 56.64 V2), Gabriela Mazetto (25ª - 50.91 V1) e Isabelly Ávila (33ª - 27.89 V1).

As disputas de Hybrid do Slalom são divididas em duas fases. Na primeira, os skatistas realizam tomadas de tempo. A partir disso são definidas as baterias da segunda fase, que é eliminatória.

Bruno Bou Haya Nobru fez o sexto melhor tempo da primeira fase, com 10.454 segundos. Já nas eliminatórias, o skatista ficou entre os oito melhores do mundo, avançando até as quartas de final, quando foi superado por Janis Kuzmins, da Letônia, que se sagraria campeão das disputas. O brasileiro ficou com o sexto lugar da classificação geral.

Thiago Gardenal (16º) foi mais um nome do Brasil entre os mais rápidos da primeira fase, com 10.953. O skatista manteve o mesmo lugar na classificação geral.

Na classificação geral, o Brasil ainda teve Andre Gomez Rasta (17º), Pedro Frangulis (19º), Howard Weiss (22º) e Fabio Dery Sprovieri (31º).

Entre as mulheres, Marina Nóbrega garantiu a sétima melhor marca da primeira fase, com 12.089. A brasileira ficou com a nona posição geral.

Com disputas neste sábado (17), o Tight fechará o Mundial de Slalom. O evento segue com transmissão ao vivo pela worldskate.tv (clique para assistir).

Cronograma

Sábado (17)

Semifinal masculina - 16h30

Semifinal feminina - 19h

Domingo (18)

Final masculina - 14h35

Final feminina - 16h05

*Com informações da CBSK