Liga Sul-Americana: Brasília vence Leones no Nilson Nelson e avança

O Brasília Basquete serviu a segunda vitória para a torcida na bandeja neste sábado no Nilson Nelson - (crédito: Matheus Maranhão/Caixa Brasília Basquete)

O Brasília segue invicto na Liga Sul-Americana de Basquete. Neste sábado (17/10), a equipe da capital chegou a segunda vitória no torneio e garantiu vaga antecipada na segunda fase em uma partida épica com emoção até o fim. Dessa vez, a vítima foi o Leones Quilpué, do Chile, por 83 x 78, no Ginásio Nilson Nelson.

Com a vitória, o Brasília briga pelo primeiro lugar do Grupo C na última rodada, contra o Boca Juniors. O time argentino também venceu as duas partidas e garantiu vaga antecipada na segunda fase. A partida será novamente no Ginásio Nilson Nelson, neste domingo (18/10), às 19h.

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Mesmo com grandes reforços para a temporada, o armador Kevin Crescenzi foi um dos poucos que ficaram na equipe. E a vitória passou muito pelas mãos de quem já conhece o Brasília. O camisa dois da equipe aplicou um duplo-duplo no jogo e foi destaque, ao lado de Martin Fernandez, cestinha do time com 23 pontos.

"Perdemos muitas peças para a temporada, mas fico muito grato em manter continuidade no Brasília. Mesmo com as mudanças, sinto que o elenco está bem encaixado nesse começo, então fico muito animado para os próximos desafios. Tivemos dificuldades no primeiro tempo, a bola simplesmente não caía. Mas, quando encaixamos o ataque e mantivemos nossa defesa bem sólida conseguimos fazer o nosso jogo.", concluiu Kevin Crescenzi após o jogo.

O primeiro quarto do Brasília foi bem abaixo do esperado. A equipe começou atrás do placar, assim como no último jogo, mas teve péssimo desempenho ofensivo. De 11 bolas de três arremessadas, apenas uma caiu, vindo das mãos de Augusto. O haitiano Jeantal Cylla também conseguiu ter bom aproveitamento dentro do garrafão, mas os companheiros não seguiram o mesmo ritmo.

Na defesa, por outro lado, o Brasília atrapalhava o Leones nas investidas. Entretanto, a equipe chilena teve mais aproveitamento nos arremessos e chegou a estar dez pontos na frente do time mandante. Com bom desempenho do estadunidense Kingley Parkins, cestinha do primeiro quarto com quatro pontos, os visitantes saíram na frente do placar por 14 x 9.

O segundo quarto do Brasília conseguiu ser pior que o primeiro. O time da casa povoou mais o garrafão, mas as tentativas nas bolas de três pontos seguiram muito abaixo. De 18 arremessos feitos no primeiro tempo apenas um caiu, somando 5% de aproveitamento.

Por outro lado, o Leones deu trabalho para a defesa do Brasília e surfou na larga vantagem construída no primeiro tempo da partida. A dupla norte-americana Kingsley Perkins e Sek Henry comandaram os ataques chilenos e somaram juntos 22 pontos e mantiveram mais de 50% de aproveitamento nas bolas de três pontos. A primeira metade de jogo ruim dos donos da casa deram o placar favorável aos visitantes de 43 x 27.

'La remontada'

O terceiro quarto começou com o Brasília jogando outro jogo. Dedé Barbosa reorganizou a equipe no intervalo e a postura da equipe da casa dentro de quadra foi completamente diferente. Todo o quinteto titular foi regular no período. Cylla e Martin Fernandez igualaram com onze pontos cada um e lideraram o Brasília em busca da remontada.

Na parte defensiva, Kauan Raymundo desferiu três tocos e Kevin Crescenzi ajudou com oito rebotes. O Leones viu uma defesa mais sólida e não conseguiu manter o bom desempenho no ataque. A equipe chilena somou apenas sete pontos, mas pela larga vantagem adquirida no primeiro tempo, seguiu na frente. Contudo, o Brasília encostou no placar e encerrou o período em 50 x 48, deixando tudo em aberto para os últimos dez minutos de jogo.

O último período começou disputado. O Leones não aliviava nas investidas no ataque, mas o Brasília apresentou uma postura mais equilibrada tanto na defesa quanto no ataque. Ao passar do relógio, a quadra do Nilson Nelson recebia doses de tensão.

O Leones conseguiu abrir vantagem para seis pontos novamente, mas o Brasília seguia na cola. Martin Fernandez e Cylla seguiram comandando o ataque. Faltando três minutos para o fim, o haitiano camisa sete cravou uma bola de três pontos que levou o ginásio à loucura e empatou o jogo. Pela primeira vez no duelo, os donos da casa não estavam atrás do placar e buscavam a virada.

A dois minutos do fim, o Leones voltou com mais posse no ataque. Entretanto, a pressão dentro do Nilson Nelson fez a equipe chilena acertar apenas um de quatro lances livres. Logo após o erro e embalados pela torcida, Martin Fernandez pegou rebote dentro do garrafão e fez mais dois pontos. O Brasília estava na frente do placar pela primeira vez na disputa, por 65 x 64.

No minuto final, qualquer erro poderia decidir o jogo. O Leones conseguiu igualar o placar novamente, mas Kevin Crescenzi na sequência não sentiu pressão na hora do arremesso. O armador do Brasília arriscou de praticamente do meio da quadra e cravou uma linda bola de três pontos. Os extraterrestres tinham três pontos de vantagem para segurar por 40 segundos.

Os dez segundos finais foram para matar o torcedor do Brasília do coração. Martin Fernandez converteu mais um lance livre e manteve a vantagem de três pontos para o Brasília. Entretanto, o Leones conseguiu falta técnica no segundo final e teria a oportunidade de empatar o jogo em três lances livres.

Em meio à confusão, o técnico Dedé Barbosa foi expulso por reclamação. Nisso, faltando dois segundos no relógio, o Leones conseguiu o empate em 71 x 71 e levou o jogo para a prorrogação.

Final épico

A prorrogação começou e o Brasília dominou as ações. O bom desempenho defensivo evitou o Leones pontuar nos primeiros quatro minutos. Em contrapartida, o garrafão era bem usado nos ataques e fizeram os mandantes abrir cinco pontos de vantagem.

A desvantagem do Brasília chegou a 16 pontos no jogo. Mas, a resiliência da equipe da Capital explicou o porquê de os extraterrestres serem favoritos a coisas grandes na temporada. Os cinco minutos da prorrogação se passaram e, mesmo sem Dedé Barbosa à beira da quadra, o Brasília dominou o Leones e venceu por 83 x 78 em um jogo de tirar o fôlego.

Agenda

Liga Sul-Americana de Basquete - Grupo C

Brasília Basquete 83 x 78 Leones Quilpué (CHI)

Local: Ginásio Nilson Nelson, Brasília (DF)

Data e hora: Sábado (17/10), às 19h

Próximo jogo

Brasília Basquete x Boca Juniors (ARG)

Local: Ginásio Nilson Nelson

Data e hora: Domingo (18/10), às 19h