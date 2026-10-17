Com gol de Tiquinho, Botafogo vence a primeira sob comando de Tite

No jogo que abriu a 31ª rodada do Brasileirão, uma noite mais do que especial para o Botafogo e para Tiquinho Soares. No Nilton Santos, o camisa 9 voltou a balançar as redes com a camisa do Glorioso após dois anos e foi o nome da vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0, a primeira sobre o comando do técnico Tite.
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Com o resultado, o Botafogo volta a respirar aliviado, com 39 pontos e na 12ª posição na tabela de classificação. Já a Chapecoense segue na lanterna do Brasileirão, com 18 pontos.
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Tiquinho Soares é f…
A partida no Nilton Santos não poderia começar de uma forma melhor para o Botafogo e para os torcedores presentes no estádio. Logo aos sete minutos de jogo, Matheus Martins fez um lindo cruzamento de trivela e encontrou Tiquinho Soares na área da Chapecoense. O camisa 9 subiu mais do que a marcação e testou no canto do goleiro Anderson.
O atacante não balançava as redes desde o dia 13 de maio, quando ainda vestia a camisa do Mirassol, contra o Red Bull Bragantino. Pelo Botafogo, o último gol de Tiquinho havia sido no dia 18 de outubro de 2024, contra o Criciúma, no Maracanã.
Bombardeio alvinegro
Pouco depois, Tiquinho Soares ficou próximo de marcar o segundo pouco tempo depois, mas a marcação travou e a bola quase morreu nas redes. Ziyech, de fora da área, também teve uma oportunidade de balançar as redes, mas Anderson fez uma bela defesa. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Matheus Martins teve a chance mais clara de gol da partida, mas Anderson, com os pés, operou um milagre e evitou o segundo do Glorioso.
Chances perdidas em profusão
Na etapa final, o roteiro da partida seguiu o mesmo: Botafogo no ataque e a Chape se defendendo. Danilo, de cabeça, teve a chance de marcar o segundo, mas desperdiçou a chance com uma cabeçada por cima do gol. Danilo Pereira – que entrou no lugar de Tiquinho Soares – também teve suas oportunidades, mas não aproveitou.
Medina, sozinho na área, foi quem desperdiçou a chance mais cristalina de gol, mas Anderson fez mais um milagre para evitar o gol – talvez a defesa do campeonato, junto de Marcelo Rangel, contra o Flamengo. Pelo alto, até mesmo Marçal teve uma chance perdida para chamar de sua, ao carimbar o pé da trave de Anderson. Por fim, as oportunidades não fizeram tanta falta, o gol de Tiquinho Soares garantiu a primeira vitória de Tite no comando do Botafogo.
Próximos compromissos
Assim, Botafogo e Chapecoense voltam a entrar em campo no próximo final de semana pela 32ª rodada do Brasileirão. O Glorioso viaja até Porto Alegre para visitar o Internacional, no Beira-Rio, no sábado (24), às 16h30. Já a Chape, no mesmo dia, recebe o Fluminense, na Arena Condá, às 19h30 (de Brasília).
BOTAFOGO 1×0 CHAPECOENSE
Campeonato Brasileiro 31ª rodada
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 17/10/2026, às 18h (horário de Brasília)
Público: 23.306 pessoas
Renda: R$ 579.140,00
Gol: Tiquinho Soares, 7’/1T (1-0)
BOTAFOGO: Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan (Domingos Andrade, 20’/2ºT), Danilo e Montoro (Kauan Toledo, 31’/2ºT); Ziyech (Medina, 10’/2ºT), Matheus Martins (Junior Santos, 31/2ºT) e Tiquinho Soares (Danilo Pereira, 20’/2ºT). Técnico: Tite
CHAPECOENSE: Anderson, Bruno Tubarão (Dudu, 37’/2ºT), Kauan, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo (Rossi, 43’/2ºT), Yago Felipe, Fernando (Bolasie, intervalo), Giovanni Augusto (Max, 18’/2ºT) e Garcez; Túlio Eduardo (Rodrigo, 18’/2ºT). Técnico: Rafael Lacerda
Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Izabele de Oliveira (SP)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Cartões Amarelos: Kauan (CHA)
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