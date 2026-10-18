Rayssa Leal e Maria Lúcio estão na final do Mundial de Skate no Paraguai

Maria Lúcio terminou a fase deste sábado na sexta colocação no Mundial disputado em Assunção - (crédito: Skate Brasil Skateboarding / Divulgação)

Rayssa Leal conquistou uma vaga para a final do Mundial de Skate, que acontece em Assunção, no Paraguai. A medalhista olímpica marcou 136,31 pontos na semifinal da modalidade street, marca que a fez avançar na sétima posição da classificação geral A jovem atleta está em busca do tricampeonato da competição, tendo vencido em 2022 e 2024.



Além dela, Maria Lúcia, outra representante brasileira no torneio, também conseguiu se classificar para a grande decisão. A gaúcha marcou 136,50 pontos, uma posição à frente de Rayssa.



A final da categoria feminina acontece neste domingo, 18, às 16h15. Oito skatistas disputam o título mundial de skate street nos World Skate Games 2026.



Rayssa Leal e Maria Lúcia avançam

As duas brasileiras garantiram presença na decisão após a primeira bateria da semifinal. Maria Lúcia teve sua melhor volta avaliada em 74,71 pontos, enquanto Rayssa Leal marcou 74,68. Na classificação geral, a liderança ficou com a sul-coreana Jiyul Shin, que somou 160,41 pontos. A australiana Chloe Covell, com 158,45, e a japonesa Coco Yoshizawa, com 150,06, completaram as três primeiras posições.



O Brasil também terá dois representantes na final masculina. Giovanni Vianna avançou com 166 pontos, enquanto Ivan Monteiro garantiu a vaga com 157,63.



Os World Skate Games 2026 são disputados em Assunção, no Paraguai, desde 2 de outubro, e terminam neste domingo, 18. A quinta edição do evento reúne mais de 10 mil atletas de 100 países em 12 modalidades de esportes sobre rodas. As finais do street estão marcadas para as 14h45, no masculino, e 16h15, no feminino.