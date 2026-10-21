Administração judicial do Botafogo reforça necessidade de vender jogadores

Os administradores judiciais da SAF do Botafogo protocolaram, nesta terça-feira, o quinto relatório mensal da recuperação judicial do clube-empresa. O documento atualizou a dívida do Mais Tradicional com a GDA Luma, futura investidora do futebol alvinegro, e alertou para a necessidade da venda de jogadores.

O relatório fala em "motivos de caixa" para justificar a necessidade da saída de jogadores. O Botafogo tem R$ 136 milhões previstos para entrar em janeiro e R$ 223 milhões em fevereiro de 2027. Em agosto, a SAF registrava, aliás, R$ 990 milhões em bens e direitos e R$ 3,67 bilhões em obrigações.

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Já o débito com a GDA Luma era, em junho, de R$ 415 milhões. Ao fim de agosto, o valor chegou a R$ 480,6 milhões. A cifra, aliás, corresponde a 82% de tudo que a SAF do Botafogo deve por fora da recuperação judicial (R$ 582 milhões).

A SAF, recentemente, aprovou o aumento de capital por meio da emissão de novas ações. O Botafogo social, dono de 51% do futebol, exerceu, em Assembleia Geral Extraordinária, o direito de adquirir 102 milhões de novas ações. A Eagle (49%), por sua vez, tem 30 dias para comprar 98 milhões. Assim, ao fim do processo, o Glorioso terá quase 100%, com a holding com menos de 0,1%. A GDA arrematará 90% da empresa e ficará, então, à frente da gestão.