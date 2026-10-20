Corinthians demite executivo Marcelo Paz

Marcelo Paz não é mais executivo do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians demitiu nesta terça-feira (20) o executivo de futebol Marcelo Paz. Sem vencer há nove jogos no Brasileirão e com risco de rebaixamento, o dirigente sofreu com pressão nas últimas semanas. Dessa forma, o presidente Osmar Stabile optou pela saída devido aos seguidos maus resultados na temporada.

A Gaviões da Fiel fez duras cobranças à diretoria exigindo a saída do executivo. Nas últimas semanas, aliás, o presidente Osmar Stabile recebeu a liderança da torcida organizada para reuniões no Parque São Jorge. Dessa forma, ouviu o pedido da demissão de Marcelo Paz. O estopim foi o empate com o Vitória por 1 x 1, nesta última segunda-feira (19), pela 31ª rodada do Brasileirão.

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Contratado em dezembro do ano passado, Marcelo Paz chegou com a missão de reestruturar o departamento de futebol do Corinthians. O executivo, aliás, chegou respaldado pelo bom trabalho no Fortaleza nos últimos anos. Contudo, ele encontrou o clube com problemas financeiros e não conseguiu realizar grandes investimentos. O Timão, inclusive, sofreu com transfer bans ao longo do ano.

O Corinthians teve três treinadores sob a gestão de Marcelo Paz. O executivo assumiu o cargo com Dorival Júnior no comando e, depois, contratou Fernando Diniz. Após a eliminação na Libertadores e a sequência de sete derrotas seguidas no Brasileirão, o treinador foi demitido e deu lugar para Clarence Seedorf. O holandês ainda não estreou, mas acompanhou o empate diante do Vitória.