Champions: PSG bate o Barcelona em jogo de seis gols e segue líder

Quarenta gols em nove partidas: esse é o saldo da abertura da 3ª rodada da fase classificatória da Champions League. Seis tiveram contribuições de Paris Saint-Germain e Barcelona, o principal jogo desta terça-feira (20/10), com vitória da companhia francesa por 4 x 2.
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Paris Saint-Germain e Barcelona pisaram no tapete verde do Parque dos Príncipes com aproveitamento perfeito após duas rodadas. Os franceses fizeram por merecer a marca de três vitórias em três jogos. Exigiram 10 defesas do goleiro Joan García, mas foram felizes com Fabían Ruiz, Vitinha, Lucas Hernández e Desiré Doué. Os espanhóis chegaram a empatar com golaço da joia Lamine Yamal, depois de Xavi Spart ter aberto caminho para a tentativa de reação.
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A vitória por dois gols de diferença manteve o Paris Saint-Germain com aproveitamento perfeito e com a liderança da fase classificatória, com vantagem de 14 x 12 no saldo em relação ao Liverpool, segundo colocado.
Os ingleses também tiveram uma noite de muitos gols na partida em casa contra o Villarreal: 4 x 3. Os espanhóis assustaram ao abrirem 2 x 0 no primeiro tempo. Entretanto, antes do intervalo, os Reds deixaram tudo igual. Na volta dos vestiários, a reação, com Mac Allister e Florian Wirtz.
Vítima do Paris Saint-Germain na semana passada, também por 4 x 2, o Manchester City se recuperou com estilo ao aplicar 5 x 1 sobre o AEK Atenas na Inglaterra.
A terça de Champions também foi boa para os italianos: Roma e Napoli venceram pela primeira vez nesta temporada. Em casa, os romanos aplicaram 4 x 0 nos eslovacos do Slovan Bratislava, enquanto os napolitanos insistiram até o fim para bater o Bodø/Glimt por 4 x 3.
Outros resultados
Diferentemente de Liverpool e PSG, o Stuttgart perdeu o 100% de aproveitamento, mas segue invicto no torneio. O time alemão empatou por 1 x 1 com o Atlético de Madrid, na Alemanha. Jemie Leweling abriu o placar para os mandantes, mas Julian Alvaréz empatou no segundo tempo. Os Colchoneros tiveram o volante Morten Hjulmand expulso no segundo tempo.
O Porto segue zerado nesta edição de Liga dos Campeões. O time português acumula três derrotas, diante do Manchester City, do Real Bétis e, agora, do PSV. Em pleno Estádio do Dragão, a equipe holandesa venceu por 1 x 0, com gol de Guus Til, e afundou cada vez mais o Porto na tabela.
Para fechar a rodada, Fenerbahçe e Slavia Praga empataram em 2 x 2 e seguem fora da zona de classificação aos mata-matas. No Azerbaijão, o Borussia Dortmund voltou ao caminho das vitórias e venceu o Sabah por 2 x 1.
Mais jogos
Nove partidas encerram, nesta quarta-feira (21/10), a 3ª rodada da fase classificatória da Champions League. Destaque para o duelo entre Bayern de Munique e Arsenal, às 16h, na Alemanha. Ambas as equipes defendem invencibilidade, mas os ingleses têm duas vitórias em dois jogos. Os Bávaros buscam a reabilitação, após o empate por 3 x 3 na semana anterior com o modesto Viking, da Noruega.
No Santiago Bernabéu, com Vinicius Junior em baixa e longe de ser intocável, o Real Madrid, do técnico português José Mourinho, recebe o RB Leipzig, às 16h. No mesmo horário, a Internazionale encara o Shakhtar Donetsk.
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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