Em coletiva, Arruabarrena não economiza elogios ao elenco do Boca Juniors

Bem diferente do clima na partida de ida, a coletiva do técnico Rodolfo Arruabarrena, após a histórica classificação frente ao Vasco, foi marcada por um misto de sentimentos. Especialmente, a impressão da proposital mistura entre o sentimento de orgulho com um toque de prudência por parte do treinador boquense.

No aspecto do orgulho, elogios não faltaram para o comportamento da equipe no Maracanã. Para ele, os jogadores mostram, a cada dia, sua "vontade de fazer história" e a capacidade de serem "protagonistas" nos momentos importantes.

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Contudo, ao mesmo tempo, Arruabarrena não deixou de pontuar que tal classificação não pode fazer o elenco mudar a postura, pelo contrário. Isso porque a avaliação do técnico é de que o momento pede uma conquista de título desta enevergadura:

"Isso (classificação) é mérito do grupo, que sofreu, que em semestres anteriores precisou remar e, agora, cumprimos o primeiros objetivo. Dentro de um mês, nos preocuparemos com a final. Hoje, até eu tinha vontade de subir nos escanteios. Não é comum. O torcedor do Boca vai lembrar pra sempre, mas ainda não conseguimos nada. Sabemos que o clube precisa de um título, mas não vamos colocar essa pressão em nós mesmos. Temos um grupo que sofreu, mas que agora quer fazer história e precisamos aproveitar."

Autor do terceiro e decisivo gol para o avanço boquense, Leandro Paredes coroou uma semana carregada pela incerteza sobre sua mera participação no duelo decisivo. Em razão disso, Rodolfo comentou sobre sua decisão em colocá-lo no segundo tempo sem deixar de apontar os riscos que continham sua decisão:

"Foi uma semana difícil, por tudo o que ocorreu. Obviamente, o resultado talvez me dê a razão, mas era uma decisão difícil. Entendi que era o momento ideal para entrar no segundo tempo, pelo esforço da equipe rival e mais cansaço. O importante é que ele (Paredes) não sentiu nada. Sei o esforço que fez, conversamos bastante. Mas ele é um capitão, um líder e demonstrou hoje, marcando o gol."