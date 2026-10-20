Em noite para esquecer, Vasco perde para o Boca e dá adeus à Sula

Boca Juniors teve um 'Maracanazo' para chamar de seu diante do Vasco - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

Em um Maracanã com mais de 65 mil torcedores, o Vasco não teve uma noite especial. Após conquistar uma vantagem importante na ida, com a vitória por 1 x 0 em La Bombonera, o Cruz-maltino viu o Boca Juniors reverter o confronto, vencer por 3 x 1 e garantir a vaga na grande final da Copa Sul-Americana. Di Lollo, Merentiel e Paredes marcaram os gols xeneizes, e Puma anotou o gol vascaíno.

Assim, o Boca Juniors agora espera o vencedor do duelo entre Montevideo City Torque-URU e Atlético-MG, que se enfrentam nesta quarta-feira, para saber quem será o seu adversário da grande final. Na ida, o Galo venceu por 3 a 0 em Belo Horizonte.

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Apagão vascaíno

Tudo aquilo que o Vasco apresentou de bom e de promissor em La Bombonera foi colocado abaixo no Maracanã. A vantagem conquistada na Argentina acabou logo aos quatro minutos, quando após cobrança de escanteio de Blanco, Di Lollo subiu mais que zaga do Vasco e testou no canto de Léo Jardim para abrir o placar para o Boca Juniors.

O gol sofrido logo de início trouxe um adicional de nervosismo ao time vascaíno, que não conseguiu entrar na partida. Muito errante e desconcentrado, o Vasco deu espaços ao Boca Juniors. O time argentino teve ao menos duas boas chances antes de marcar o segundo, ambas com Villa. Contudo, na terceira não teve jeito. Merentiel foi lançado em velocidade, saiu na cara do gol de Léo Jardim e tocou com categoria na saída do goleiro. Dois a zero para os xeneizes e um Maracanã, que antes estava frenético, ficou atônito.

Vasco acorda para o jogo

Depois de 45 minutos de praticamente nada, o Vasco não poderia ter outra postura no segundo tempo a não ser buscar o resultado. Mais organizado e mais calmo, o Cruz-maltino passou a fazer tudo aquilo que não havia feito no primeiro tempo: trocou passes, mostrou calma e criou oportunidades. As mexidas de Pedro Emanuel – as entradas de Hinestroza, Brenner e Puma Rodríguez – surtiram efeito e o gol que deixou o agregado empatado saiu dos pés do lateral. Aos 20, após chute de Cuiabano em direção à área, Puma Rodríugez emendou de primeira e descontou para o Vasco, deixando o placar novamente em igualdade e trazendo o Maracanã de volta para o lado do time.

Castigo no fim

Quando a partida parecia se encaminhar para uma decisão por pênaltis, o Vasco mais uma vez foi castigado pelos seus erros. Se nos primeiros gols do Boca as falhas foram coletivas da defesa, o gol derradeiro veio de uma falha individual de Léo Jardim. Aos 43 minutos, Leandro Paredes – que fez um tratamento intensivo para se recuperar de uma lesão grau 2 – entrou para decidir. O volante acertou um lindo chute de fora da área, e Léo Jardim, ao tentar defender, acabou jogando para dentro do próprio gol. Assim, o Boca Juniors teve um Maracanazo para chamar de seu.

Próximos compromissos

Eliminado da Copa Sul-Americana, o Vasco agora volta suas atenções para o Brasileirão. No próximo sábado (24), o Cruz-maltino recebe o Corinthians, em São Januário, às 18h30 (de Brasília).

VASCO 1×3 BOCA JUNIORS (agg 1×2)

Copa Sul-Americana Semifinal (jogo de volta)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 20/10/2026, às 21h30 (de Brasília)

Público: 66.026 pessoas

Renda: R$6.962.208,50

Gols: Di Lollo, 4’/1ºT (0-1); Merentiel, 34’/1ºT (0-2); Puma Rodríguez, 20’/2ºT (1-2); Paredes, 43’/2ºT (1-3)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 11’/2ºT), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano (Spinelli, 45’/2ºT); Adson (Hinestroza, intervalo), David (Brenner, intervalo) e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.

BOCA JUNIORS: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Ascacíbar, Battaglia (Paredes, 12’/2ºT) e Delgado; Flores (Velasco, 31’/2ºT), Villa (Costa, 46’/2ºT) e Merentiel (Enner Valencia, 31’/2ºT) Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões Amarelos: Thiago Mendes (VAS); Paredes, Velasco (BOC)