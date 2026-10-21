Pedro Emanuel estende a mão a Léo Jardim: "Não vou abandonar"

O Vasco está fora da Copa Sul-Americana. Depois de vencer o Boca Juniors por 1 a 0 em La Bombonera no jogo de ida, o Cruz-maltino viu o time argentino remontar, vencer por 3 a 1 no Maracanã, e carimbar a sua classificação para a grande final da competição.

O gol da classificação do time xeneize, contudo, foi com requintes de crueldade. Em um chute de média distãncia de Paredes, Léo Jardim acabou falhando e colocou a bola para dentro do gol. A falha, aos 43 minutos do segundo tempo, determinou o resultado e acabou com as chances de classificação vascaína. Mesmo assim, o técnico Pedro Emanuel evitou colocar a culpa da eliminação no goleiro.

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"Sei que o erro individual pode ser superado com ajuda coletiva. Isso vamos ter que fazer. Sofremos um gol aos 88 minutos, em que Léo poderia fazer mais. Estamos aqui para apoiar. Já nos salvou muitas vezes. Não vou abandonar o Léo, e digo que é quem vai jogar no sábado. Isso faz parte do jogo. Protegemos uns aos outros. Ele é um grande profissional, um grande homem, um dos capitães da equipe, uma referência que tem correspondido", disse Pedro Emanuel.

Apesar da derrota, Pedro Emanuel admitiu que está orgulhoso daquilo que viu do seu time na Copa Sul-Americana. O treinador afirmou que, quando chegou ao clube, a Sula não era uma prioridade, mas que o Cruz-maltino mostrou boas valências na campanha que podem ser aproveitadas nas outras competições.

"Não dou respostas emocionais, e sim racionais. Em razão da minha racionalidade, analisarei esse jogo de uma forma autocrítica. Mas temos muitos jogos ainda, muito trabalho pela frente. Levo dessa competição uma coisa que essa equipe conseguiu: quando chegamos há três meses, essa era uma competição desacreditada, descartada. E hoje essa equipe mostrou algo que deve deixar nossa torcida, nosso clube e a mim, principalmente, orgulhoso", afirmou o técnico, que emendou:

"Hoje enfrentamos o Boca, que tem muitas competições ganhas internacionalmente na América do Sul. O fato de termos ganhado na Bombonera não é nada. Chegamos a esse jogo com uma expectativa enorme, e compreendo a torcida, porque estávamos envolvidos nesse espírito. Tínhamos a expectativa que voltaríamos a uma final", encerrou.

Sem tempo para juntar os cacos, o Vasco volta a entrar em campo já no próximo sábado (24). Em São Januário, o Cruz-maltino terá pela frente o Corinthians, em um confronto direto na briga contra o rebaixamento no Brasileirão, às 18h30 (de Brasília).