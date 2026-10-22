Delfim explica plano do Galo antes da final: Temos outras batalhas

O goleiro Delfim, que vem substituindo muito bem o titular Everson, que está machucado, viveu sua primeira experiência internacional com a camisa do Atlético. Foi neste duelo em que o City Torque venceu por 2 a 0, pela volta da semifinal da Sul-Americana, nesta quarta-feira, 21/10. Porém, como o time mineiro fez 3 a 0 em casa, o Galo está na final da competição contra o Boca Juniors.

Delfim fez duas defesas sensacionais, uma um verdadeiro milagre em chute de Obregón. Não teve culpa em nenhum dos dois gols. Mas deu dois escorregões que por pouco não resultaram em gol do rival. No primeiro tempo, por causa do campo pesado, dominou mal a bola, mas abafou o chute de Salomón Rodríguez. No segundo tempo, escorregou na hora de dar o chutão para a frente. Obregón ficou com a sobra, tocando por cobertura, mas Lyanco salvou.

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No fim da partida o goleiro disse que estava muito feliz com a chance que teve para ajudar o time, que mesmo sem fazer um bom jogo, conseguiu chegar na final contra o Boca Juniors, dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

"A experiência foi boa, uma grande oportunidade para mim. Venho sempre dando o meu melhor nas partidas, trabalhando forte. Perdemos. Mas sabíamos que seria um jogo difícil, contra um rival qualificado. Além disso, tivemos vento e chuva, embora essas condições tenham dificultado a partida para os dois times. Tivemos a felicidade de construir um bom resultado em casa, não podíamos nos acomodar com a vantagem e avançamos."

Delfim vira a chave

Agora, apesar dos sustos, Delfim diz que agora o Galo virar a chave, pois tem compromissos pelo Brasileiro e na Copa do Brasil. E somente quando estiver próximo da final é que o time deve pensar no Boca Juniors.

"Estamos tranquilos para esta final. Antes desse jogo, temos outras batalhas e decisões pela frente. Vamos pensar no Boca somente dois ou três dias antes de enfrentá-los na final. Por enquanto, nosso foco está no Brasil", disse Delfim, que agora terá um desafio. Serpa capaz de deixar Everson, que está voltado de lesão, no banco? Dor de cabeça boa para Barba Domínguez.