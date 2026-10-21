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MUDANÇA NAS QUADRAS

Tênis terá regras mais rígidas sobre antidoping em 2027

Mudança foi anunciada pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA)

Esse tipo de calçado foi criado especificamente para o jogo de tênis, que por sua vez tem origem na palavra francesa
Esse tipo de calçado foi criado especificamente para o jogo de tênis, que por sua vez tem origem na palavra francesa "tenez" ("receba") usada ao lançar a bola. - (crédito: Pixabay)

A partir de 2027, o tênis adotará regras mais rígidas em relação ao antidoping. Assim, os atletas não estarão mais isentos de informar as próprias localizações durante diferentes torneios. A mudança foi anunciada pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA), nesta quarta-feira (21/10). 

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Antes, a isenção era permitida em decorrência da imprevisibilidade da agenda dos tenistas. No entanto, a partir de janeiro do ano que vem, os jogadores que estiverem incluídos no Grupo de Testes Registrados (RTP) precisarão disponibilizar uma janela de 60 minutos durante todos os dias da realização de um torneio. A mudança foi registrada no Código Mundial Antidoping. 

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A ITIA ainda informou que reduzirá o tamanho do RTP. 80% do grupo será transferido para um outro conjunto, este ampliado. Ali, a exigência de 60 minutos diários não será aplicada. Segundo a ITIA, a mudança contemplará atletas de todos os esportes. É improvável que a frequência e o volume dos testes sejam alterados. 

De acordo com a organização, a mudança tornará mais fácil que atletas prejudicados por contaminações possam ter como comprovar o imprevisto. Os atletas saberão a qual grupo foram designados em novembro deste ano. Potenciais recusas podem acarretar em suspensões de até quatro anos. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

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Por Gabriel Botelho
postado em 21/10/2026 21:59
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