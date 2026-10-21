Nos pênaltis, Palmeiras supera o Fluminense e vai à final da Libertadores

O momento em que o goleiro Carlos Miguel defende o pênalti de Nonato e leva o Palmeiras à final da Libertadores - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

Mais uma vez, o Palmeiras está em uma final de Libertadores. Após vencer por 2 x 1 no jogo de ida, no Maracanã, o Verdão foi derrotado pelo Fluminense por 1 x 0 no tempo regulamentar, mas garantiu, nos pênaltis, a sua classificação, por 5 x 3, com uma defesa decisiva de Carlos Miguel no pênalti cobrado por Nonato.

Com o resultado, o Palmeiras agora espera o vencedor do duelo entre Flamengo e Estudiantes-ARG, nesta quinta-feira, para saber quem será o adversário na grande final da Libertadores. A finalíssima continental será no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

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O terceiro tempo dos quatro da eliminatória semifinal foi de um roteiro bem parecido com os dois primeiros, do jogo de ida, no Maracanã. O Fluminense foi quem começou mais com a bola, controlando a partida e ditando o ritmo do jogo. Logo no primeiro minuto, o Tricolor teve a melhor chance de marcar, quando Hulk acionou Guilherme Arana e o lateral finalizou cruzado, mas Carlos Miguel fez uma bela defesa.

Apesar de ter dado o primeiro susto, o Fluminense não criou outra chance de tanto perigo. O Palmeiras, por sua vez, com a vantagem de jogar pelo empate, também não se expôs. O Verdão, após a parada para hidratação, passou a ter mais volume de jogo, mas sem oferecer qualquer perigo ao goleiro Fábio. O placar zerado deu o tom na ida dos times aos vestiários no intervalo.

O último ato da semifinal foi digno de dois dos melhores times do futebol brasileiro nos últimos anos. O Fluminense, com raça e com coração, não viu alternativa a não ser ir ao ataque e buscar um gol para levar a partida para os pênaltis. O Palmeiras, com a vantagem, tentou segurar ao máximo sua condição e apostou nos contra-ataques para tentar matar o confronto.

E em um jogo como esses, uma chance pode ser fatal. Com o brilho de Xerém, o Fluminense marcou o gol que tanto sonhou e lutou. Na marca dos 37 minutos, Wesley Natã mais uma vez apareceu para salvar o Tricolor, com uma bela jogada junto de Hulk e uma assistência perfeita para Hércules, da entrada da área, colocar o Fluminense em vantagem no placar, empatar a eliminatória e levar a decisão da vaga na final para a disputa de pênaltis.

Nas cobranças decisivas, Maurício, Gustavo Gómez, Sosa, Piquerez converteram para o Palmeiras. Enquanto pelo Fluminense, Thiago Silva, Hércules, Guilherme Arana fizeram seus gols. No momento chave, Nonato acabou desperdiçando a cobrança para o Tricolor, e Marlon Freitas, com categoria, converteu o pênalti que deu a classificação para o Palmeiras.

Os dois times voltam a entrar em campo já no próximo final de semana pela 32ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras joga no sábado (24), novamente no Nubank Parque, às 18h30 (de Brasília), ao receber o Red Bull Bragantino. Por sua vez, o Fluminense também joga no sábado, mas às 19h30, fora de casa, para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá.

PALMEIRAS 0x1 FLUMINENSE (agg, 2×2)

(nos pênaltis, Palmeiras vence 5×3)

Copa Libertadores 2026 Semifinal – Jogo de volta

Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)

Data e hora: 21/10/2026, às 21h30 (de Brasília)

Público: 40.425 torcedores

Renda: R$ 4.641.706,48

Gol: Hércules, 37’/2ºT (0-1)



PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay (Khellven, 42’/2ºT), Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Andreas Pereira (Maurício, 38’/2ºT) e Piquerez; Arias (Paulinho, 42’/2ºT) e Flaco López (Sosa, 17’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.



FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier, 34’/2ºT), Thiago Silva, Millán (Ignácio, 31’/1ºT) e Guilherme Arana; Hércules, Nonato e Paulo Henrique Ganso (Acosta, 42’/2ºT); Canobbio (Wesley Natã, 34’/2ºT), Savarino (Serna, intervalo) e Hulk. Técnico: Marcão.



Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

Cartões Amarelos: Barboza, Arias (PAL); Hércules (FLU)