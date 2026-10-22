Botafogo cruza o país e inicia epopeia para encerrar martírio de 2026

Seis pontos e uma verdadeira epopeia separam o Botafogo da linha de chegada da salvação nesta edição do Campeonato Brasileiro. Em menos de uma semana, o Glorioso rasgará os céus do país em busca das vitórias que faltam para eliminar qualquer risco de entrar no purgatório. Neste sábado (24), o Mais Tradicional visita o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. No dia 28, o Alvinegro estará em Belém do Pará, onde encara o Remo, no Mangueirão, em Belém do Pará.

Ao todo, aliás, o Botafogo percorrerá 7.144 quilômetros, em sete horas e dez minutos de voo (leia mais detalhes abaixo), até fincar os pés sobre terra firme e retomar a preparação no Espaço Lonier, sem longas viagens.

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Dois compromissos fora de casa, contra adversários do Z4, e uma sequência de viagens com logísticas mais complexas, afinal, a delegação vai rasgar os céus do Brasil e visitar os dois extremos de um país com dimensões continentais. Do Sul ao Norte, a meta é regressar ao Rio de Janeiro com os triunfos que resolvem a vida do Glorioso no Nacional. Ou, no mínimo, com uma pontuação para deixar o objetivo encaminhado para as cinco rodadas restantes do Brasileiro.

Só confia!

Segundo os números da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após a vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0, o Botafogo iniciará a sua turnê com apenas 2% de chances de queda para a Série B. O martírio de 2026, portanto, pode estar se aproximando do fim. No universo preto e branco, o Céu de Ícaro precisa chegar antes do Inferno de Dante. O Glorioso soma 39 pontos e ocupa a 11ª posição na classificação. Ou seja, além de escapar da zona de rebaixamento, ainda terá tempo de melhorar a sua colocação na tabela antes de pensar em 2027.

"É notória a nossa evolução. Tínhamos a obrigação de vencer. 1 a 0 ou 10 a 0 dão os mesmos três pontos. A Chapecoense está em um momento muito difícil, mas sabíamos que seria um jogo complicado. É um time que veio sem responsabilidade, jogando leve. A única coisa que peço ao nosso torcedor é que continue confiando durante os 90 minutos, independentemente da dificuldade do jogo, porque lutaremos muito. Precisamos desta união até o fim da temporada", suplicou o lateral-esquerdo Telles, uma das referências do elenco alvinegro.

Ida e volta: a epopeia do Botafogo

Rio de Janeiro – Porto Alegre (2.246 km)

3 horas e 50 minutos de voo

Rio de Janeiro – Belém do Pará (4.898 km)

7 horas e 10 minutos de viagem