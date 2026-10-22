NBB: Brasília abre a temporada com vitória sobre o Corinthians

O Brasília abriu com vitória a temporada 2026/2027 do Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta quinta-feira (22/10), o time do Distrito Federal recebeu o Corinthians no Ginásio Nilson Nelson e aplicou 104 x 92 nos paulistas.
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Destaque da partida, o argentino Martín Fernandéz segue caindo nas graças do torcedor brasiliense. O ala-pivô foi o cestinha do duelo com 24 pontos e comandou a vitória do Brasília no Nilson Nelson. Ao Correio, o atleta falou sobre o desempenho da equipe na vitória e o carinho da torcida neste início de temporada:
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"Muito feliz pelo jogo de hoje. Foi uma vitória muito dura, melhoramos a defesa no segundo tempo depois de ter falhado um poco na primeira etapa. Agradecer por todo apoio da torcida neste início de ciclo, vamos precisar muito deles durante a temporada. Estão todos de parabéns.", ressaltou Martín Fernandéz.
Os extraterrestres saíram na frente do placar pela primeira vez na atual temporada, mas não conseguiram abrir grandes vantagens nos 10 minutos inaugurais. O Corinthians seguiu firme. Se o Brasília pontuava, o Timão respondia. Em certo momento, os visitantes até ficaram à frente do marcador, mas, com bela atuação coletiva no setor ofensivo, o time da capital federal fechou o primeiro quarto por 29 x 28.
O segundo quarto seguiu o mesmo roteiro. O Brasília conseguiu abrir vantagem no início. A dupla Jeantal Cylla e Matheus Buiú brilharam na primeira metade do jogo e foram os cestinhas com 13 pontos cada.
No entanto, o Brasília perdeu fôlego no fim do segundo quarto e viu o Corinthians encostar de novo no placar. O pivô da equipe, Leal, vinha sendo a referência técnica dentro do garrafão, mas teve que ser substituído por lesão. Ainda assim, o time paulista diminuiu a desvantagem novamente para apenas um ponto. O Brasília saiu vencedor da primeira metade da partida por 46 x 45.
O terceiro período foi um divisor de águas para o Brasília no jogo. Dedé Barbosa reorganizou a parte defensiva no intervalo e, combinados com um ataque potente, o time da casa conseguiu terminar o quarto com a maior vantagem no jogo.
Com o brilho do argentino Martin Fernandez, que teve 100% de acerto nas bolas de três pontos no período, e uma atuação coletiva eficiente, o Brasília ampliou a vantagem no placar e foi para o último quarto vencendo por 77 x 72.
No fim, o Corinthians chegou a apertar o Brasília no último período. Entretanto, mesmo empurrando pela torcida corinthiana nas arquibancadas do Nilson Nelson, o time paulista não conseguiu recuperar a desvantagem.
O Brasília fechou o jogo e venceu por 104 x 92 na estreia do NBB. O brilho coletivo de Dedé Barbosa rendeu o triunfo para a equipe da capital no primeiro jogo do torneio, dentro de casa. Martin Fernandez foi o cestinha e teve incríveis 75% de aproveitamento nas bolas de três. O pivô Kauan Raymundo, ex-Corinthians, aplicou com perfeição a lei do ex e terminou o jogo com um duplo-duplo.
Por outro lado, o início de temporada do Corinthians é desanimador. A equipe paulista soma duas derrotas nas duas primeiras rodadas do NBB, além de ter sido eliminada na primeira fase da Liga Sul-Americana e caído nas semifinais do Campeonato Paulista.
Ficha técnica
Novo Basquete Brasil - 2ª rodada
Brasília Basquete 104 x 92 Corinthians
Local: Ginásio Nilson Nelson, Brasília (DF)
Data e hora: Quinta-feira (22/10), às 20h.
Próximos jogos
Brasília Basquete x Paulistano
Local: Ginásio Nilson Nelson, Brasília (DF)
Data e hora: Sábado (24/10), às 11h15
Corinthians x Franca
Local: Ginásio do Parque São Jorge, São Paulo (SP)
Data e hora: Segunda-feira (26/10), às 20h