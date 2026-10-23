Ainda sem gols e assistências, Ziyech mantém a confiança de Tite

Jogador que chegou ao Brasil com pompa de celebridade internacional por conta das passagens por Chelsea (ING), Ajax (HOL), Galatasaray (TUR) e seleção marroquina, Ziyech ainda não marcou gols ou deu assistências. Foram, até aqui, 253 minutos pelo Botafogo. Neste sábado (24), às 16h30, contra o Internacional, pela rodada 32 do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, com a confiança do técnico Tite, o astro norte-africano tem nova chance de, enfim, encerrar esta sequência negativa.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Ziyech, apesar deste "jejum", andou mostrando algumas de suas credenciais. Na estreia pelo Botafogo, na derrota para o Mirassol por 2 a 0, no interior de São Paulo, por exemplo, o atacante quase meteu um golaço e deixou os companheiros em boa situação com passes na medida. Na derrota para o Vasco por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, já como titular, o camisa 22 repetiu a facilidade de quebrar linhas e achar jogadores.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
No empate contra o Coritiba por 1 a 1, no Major Couto Pereira, e na vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0, no Colosso do Subúrbio, Ziyech apresentou uma pequena queda, algo, aliás, que tornou-se pauta durante a última conversa do técnico Tite com os jornalistas que acompanham o Mais Tradicional.
"Falta parte física e ritmo. A qualidade técnica dele é impressionante. Porém, falta uma rotação e uma condição física que vão dar essa adaptação e vão dar o ritmo do futebol brasileiro também. Vai elevar esse nível de desempenho", assegura Tite, treinador que optou por adiantar a estreia de Ziyech antes da parada da Super Data Fifa, em setembro.
Telles e Martins se encantam com Ziyech
Com experiência internacional e com uma Copa do Mundo na bagagem, o atacante marroquino também obteve o respaldo dos companheiros neste período de adaptação ao futebol brasileiro.
"Ele está desenrolando e se entrosando muito bem já com a gente. É um cara super gente boa. A gente gosta muito dele e já tem se conhecido bastante durante o treinamento. Eu, ele, Tiquinho e Montoro também. É um cara que dispensa comentários também. Muita qualidade", sublinhou o atacante Martins.
Um dos líderes do elenco, Telles também aposta que o marroquino vai explodir a qualquer momento.
"Cara que só jogou em alto nível, Europa e Copa do Mundo. Ele vem de outra cultura, precisa se adaptar, mas é um cara muito humilde, que gosta de aprender. Está feliz aqui, sentiu-se abraçado pelo grupo, porque somos muito unidos. Acredito que, jogo a jogo, vai se sentir melhor com a carga e com os gramados. Mas está evoluindo muito bem. É sempre um perigo com a bola no pé e sei que ele vai nos ajudar", colocou o lateral-esquerdo.