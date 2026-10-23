Trio campeão busca repetir feito pelo Palmeiras e reconquistar a América

O Palmeiras chega à final da Libertadores com três jogadores que conhecem bem a reta final do torneio continental. Afinal, Jhon Arias, Alexander Barboza e Marlon Freitas ergueram a taça recentemente por Fluminense e Botafogo, respectivamente, e deram um salto de qualidade e experiência ao elenco alviverde em 2026.

A chegada desses três reforços evidenciou a estratégia do Verdão de aumentar a experiência do elenco em jogos de alto nível, sobretudo na Libertadores. O trio terá a oportunidade de repetir o feito e reconquistar a América, agora pelo novo clube, contra o Estudiantes, da Argentina, dia 28 de novembro, em em Montevidéu, no Uruguai.

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Além disso, os comandados do técnico Abel Ferreira seguem vivos na busca pela tríplice coroa. No Campeonato Brasileiro, a diferença para o Rubro-Negro é de apenas um ponto, restando sete rodadas para o fim e com um confronto direto no horizonte. Já na Copa do Brasil, o Verdão terá a semifinal diante do Vasco no início do mês e pode encarar Atlético-MG ou Grêmio na final.

"Claro, a experiência nos diz isso. Mas nada está garantido. Há muitas coisas que podem acontecer em uma final e experimentamos isso na decisão do ano passado. Vimos como ela foi jogada e tudo que se passou naquela final. Há detalhes que podem fazer a diferença, aspectos que controlamos e outros não. Vamos guardar na gaveta, porque daqui há três dias temos outra final em casa", disse Abel.

Experiência e chance de reconquistar a América

O colombiano se transformou em ídolo do Fluminense, com atuações de destaque e brilho em momentos decisivos. No título de 2023, o meia-atacante participou de treze partidas, com dois gols e três assistências, e participou do tento de Cano na decisão contra o Boca Juniors, no Maracanã. Na temporada seguinte, estufou a rede duas vezes na conquista da Recopa diante da LDU.

Com a camisa do Tricolor, terminou sua passagem com 47 gols e 55 assistências, em 229 partidas, algo que chamou a atenção do Wolverhampton. Sem espaço no clube inglês, que caiu de divisão meses depois, o jogador viu o Palmeiras aproveitar a oportunidade de mercado e apostar em sua qualidade e versatilidade para enriquecer o grupo, com contrato até 2029.

Marlon Freitas, por sua vez, conquistou a Libertadores em 2024 pelo Botafogo. Capitão da equipe carioca naquela temporada, o volante foi um dos pilares daquele elenco, que também faturou o Brasileirão. No total, o meio-campista disputou 186 partidas (cinco tentos e 18 assistências) pelo Glorioso, com muita liderança e consistência em decisões.

Este perfil fez com que o Alviverde fosse certeiro no mercado. Aos 31 anos, o volante se consolidou como titular ao longo da temporada e foi decisivo na semifinal diante do Fluminense, clube que o revelou. Afinal, estufou a rede no triunfo no Maracanã e foi responsável pelo último pênalti da disputa no Nubank Parque.

Xerife foi o último a chegar

Último do trio a chegar ao clube. Barboza também foi protagonista do Botafogo nos títulos continental e nacional de 2024. Canhoto, o defensor tem qualidade técnica para dar combate, com desarmes e interceptações, assim como contribui na saída de bola. Experiente, demorou a se firmar, mas vive seu melhor momento no Palmeiras.

Quando Abel Ferreira conseguiu encaixar o esquema com três zagueiros, o argentino, enfim, foi mais participativo e aumentou o entrosamento com Gustavo Gómez e Murilo. Tanto que estufou a rede pela primeira vez no clube contra o Corinthians e, com 1,93m, tem sido decisivo na bola aérea defensiva e também quando necessita ajudar na frente.