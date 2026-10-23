NBA: LeBron estreia oficialmente na Filadélfia com virada épica dos 76ers

Aos 41 anos e em sua quarta estreia local por franquia distinta, LeBron parecia um menino após o triunfo épico, a sua maior virada da carreira - (crédito: NATHANIEL S. BUTLER / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP)

O remodelado Philadelphia 76ers de LeBron James, Jaylen Brown e outras seis contratações, aliado com o experiente Joel Embiid e os inspirados Tyrese Maxey e VJ Edgecombe, estreou oficialmente em sua casa da melhor maneira possível na NBA. Depois de um primeiro tempo para se esquecer, no qual ficou 29 pontos atrás do placar, a franquia mostrou força para virar diante do forte Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell e James Harden para somar um épico 114 a 106.

Com a Xfinity Mobile Arena lotada, o quinteto ofensivo dos 76ers demonstraram que a equipe chega bastante forte para a disputa na Conferência Leste do atual campeão New York Knicks. Todos anotaram pontuação de dois dígitos, com destaque para o armador Tyrse Maxey, cestinha da partida com os mesmos 32 de Mitchell.

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Depois de receberem vaias pelo primeiro tempo desastroso, no qual os Cavaliers chegaram a abrir 29 pontos de vantagem - foram ao descanso com 69 a 45 -, os titulares do 76ers demonstraram do que eles se espera. Com terceiro quarto perfeito, reduziram a desvantagem para somente três pontos e viraram no quarto decisivo.

Mais que isso, a equipe titular fez 64 dos 69 pontos do segundo tempo. Além do brilho de Maxey, Embiid anotou 24, Brown fez 21, LeBron 17, com outros 10 rebotes, e Edgecombe contribuiu com outros 11.

Aos 41 anos e em sua quarta estreia local por franquia distinta, LeBron parecia um menino após o triunfo épico, a sua maior virada da carreira. "Foi tudo o que eu sonhei e muito mais", comemorou. "Recebemos vaias, o que foi incrível. Mas nós merecemos. E então recebemos aplausos e quase fizemos o estádio explodir esta noite, no bom sentido. Foi uma noite inesquecível."

A mulher Savannah e sua filha Zhuri, que comemorava seu 12º aniversário, estavam no ginásio prestigiando LeBron James. "É ótimo poder sair e simplesmente fazer o que amo e ser bem recebido", disse. "Minha filha estava aqui, desejei feliz aniversário para ela no telão e ela sentou na primeira fila. Foi muito legal, cara", se emocionou.

O astro aproveitou para agradecer, Masi uma vez, a oportunidade de encerrar a carreira nos 76ers. "É muito especial para mim poder vivenciar momentos como este neste ginásio, nesta cidade, uma das melhores cidades esportivas do mundo, ao lado de algumas outras. Com certeza está entre as melhores. Estou feliz por estar aqui, extremamente feliz por fazer isso com os caras neste vestiário e espero que continuemos a fazer algo especial ao longo da temporada."

A incrível sequência de ao menos 20 pontos anotados por jogo de Shai Giugeous-Alexander chegou ao fim nesta quinta-feira. O MVP da conquista de 2024 com o Oklahoma City Thunder até contribuiu na vitória por 96 a 84 sobre o Denver Nuggets, mas parou nos 17 pontos ao acertar uma cesta restando pouco menos de dois minutos.

Com o triunfo encaminhado, o astro pediu para sair de quadra e dar oportunidade aos reservas, não se preocupando com o fim da marca histórica. "Ele pediu para sair no final. Foi a substituição dele. De todas as coisas que admiro nele, essa está no topo da lista. Demonstra muita classe como competidor", destacou o técnico Mark Daigneault.

Veja os resultados:

Philadelphia 76ers 114 x 106 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 96 x 84 Denver Nuggets

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