Mundial de ginástica: Rebeca Andrade conquista ouro no salto sobre a mesa

Favoritismo não é um peso para Rebeca Andrade. A maior medalhista do país na história dos Jogos Olímpicos protagonizou mais uma manhã de gala para a ginástica artística brasileira ao conquistar o ouro no salto sobre a mesa no Mundial de Roterdã, na Alemanha. Dona das melhores notas em todos os dias da competição na Europa, ela cravou a melhor apresentação e confirmou o degrau mais alto no pódio.

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Rebeca fez 14.133 na primeira execução e 14.400. Na média, ficou com 14.466, assumiu a primeira colocação e não perdeu mais. Maior ameaça à brasileira na final, Victoria Mata fez 14.366 no primeiro salto, 13.100 no segundo e totalizou 13.933.

Simone Biles estava no evento e viu as compatriotas Claire Pease (14.233) e Skye Blakely (14.166) confirmarem, respectivamente, a prata e o bronze para os Estados Unidos.

Na comemoração, Rebeca Andrade fez o sinal de três com os dedos em referência ao tricampeonato mundial. Ela também havia sido campeã no salto sobre a mesa nas edicões de 2023 na Antuérpia e em Kytakyusho em 2021. A paulista de 27 anos nascido em Guarulhos também ostenta no currículo ouro no individual geral em Liverpool-2022.

A coleção de medalhas da brasileira só aumenta. São seis em participações nos Jogos Olímpicos: dois outros, três pratas e um bronze. Mais 10 no Campeonato Mundial, com quatro douradas, quatro de prata e dois bronzes.

Além disso, quatro pódios nos Jogos Pan-Americanos, sete no Campeonato Pan-Americano e 19 em etapas de Copa do Mundo. Mais do que medalhas, Rebeca exala simpatia e matou a saudade do público. Ela escolheu descansar depois da sequência insana em Paris-2024 e volta por cima. Foi aplaudida de pé depois das apresentações.

“Estou feliz e orgulhosa”

Em entrevista ao SporTV, Rebeca Andrade se emocionou ao falar do tricampeonato. “Mostra que tudo que a gente tem feito é da melhor maneira possível. Não fiz os meus melhores saltos, mas estou bem feliz e orgulhosa”, afirmou a ginasta.

Questionada sobre o comportamento zen antes dos dois saltos na final, Rebeca Andrade brincou. “Eu já sou uma pessoa tranquila. Fico respirando e dizendo que estou pronta para fazer o que tenho que fazer”, explicou, serena, ao lado do técnico Chico Porath.

A brasileira curtiu a presença da lenda Simone Biles na final. A estadunidense segunda dando um tempo para a mente e o corpo antes dos Jogos de Los Angeles-2028. “A Simone é uma grande referência, importante para todas nós, principalmente, para as colegas de equipe dela. A Simone poderia estar em qualquer lugar, mas escolheu estar aqui em Roterdã, na Holanda, acompanhando o Mundial”, elogiou.

Rebeca Andrade reforçou mais uma vez o desejo de competir apenas no salto sobre a mesa em Los Angeles-2028. “Tenho outros objetivos para o ano que vem. Não quero mais fazer solo. Desgasta muito o meu corpo e eu me dou o direito de aceitar isso. Não dá e o Chico Porath (técnico) respeita. Ele nunca larga a minha mão nos momentos mais difíceis. Orgulho conquistar mais essa medalha com ele e que venham mais.

Chico Porath exaltou a performance de Rebeca Andrade. “A próxima competição é sempre a mais complicada. Respeitamos os limites dela. Hoje, não precisávamos fazer os saltos mais difíceis. Saímos daqui saudáveis. Estamos felizes com o que ela fez”, disse.

Depois do quinto lugar por equipes da Seleção feminina e do ouro de Rebeca Andrade no salto sobre a mesa, o Brasil será representado por Flávia Saraiva neste domingo na decisão individual na trave. Mais uma oportunidade de pódio para o país. A carioca registrou a terceira maior nota na fase classificatória do Mundial em Roterdã.



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