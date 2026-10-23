Libertadores: Flamengo pede pontos à Conmebol por escalação de Marcos Rojo

O zagueiro Rojo em ação na semifinal: escalação rejeitada pela Conmebol na partida de ida, mas autorizada pelo TAS na volta, no Maracanã - (crédito: Pablo Porciuncula/AFP)

A eliminação do Flamengo na Copa Libertadores da América ganhou um capítulo jurídico. Depois de perder para o Estudiantes por 3 x 2 na disputa de pênaltis, no Maracanã, o Flamengo apresentou uma reclamação à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conembol) contra a escalação do zagueiro Marcos Rojo, utilizado pelo time argentino após uma decisão favorável do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). A notícia foi publicada primeiro pela diário Olé. A reportagem do Correio Braziliense entrou em contato com o Flamengo, mas ainda não recebeu a confirmação do clube.

O zagueiro de 36 anos entrou em campo com autorização concedida pelo tribunal internacional, que acolheu uma medida cautelar solicitada pelo Estudiantes. A decisão permitiu a inclusão do jogador na lista de inscritos para a semifinal, apesar de a Conmebol ter rejeitado inicialmente o pedido do clube argentino.

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A controvérsia começou antes do confronto de ida, disputado no Estádio Uno, em La Plata. O Estudiantes contratou Rojo, que estava no Racing, para reforçar a defesa na fase decisiva da competição continental. O clube perdeu os zagueiros Leandro González Pírez e Tomás Palacios por suspensão para o primeiro confronto e buscou uma alternativa no mercado.

A Associação do Futebol Argentino (AFA) autorizou o registro do jogador, mas a Conmebol entendeu que a inscrição não atendia às regras aplicáveis às transferências internacionais. A entidade sul-americana considerou que o procedimento não se enquadrava nas exceções previstas no regulamento da Fifa para registros fora das janelas de transferência.

O Estudiantes contestou a interpretação e recorreu ao TAS. O tribunal concedeu a medida cautelar na véspera da partida de volta, disputada na quinta-feira, no Rio, e liberou Rojo para atuar. O zagueiro foi titular e participou do empate por 0 x 0 no tempo regulamentar no Maracanã.

Durante o dia circulou também a informação do jornalista Thiago Asmar de que o volante Jorginho testou positivo em um exame antidoping e seria submetido a uma contraprova na próxima terça-feira. O Flamengo desconhecia essa informação até as 15h56 desta sexta em resposta ao Correio.

Eliminação

O empate por 0 x 0 repetiu o placar da ida e levou a decisão da vaga à disputa de pênaltis. O Estudiantes venceu por 3 x 2, eliminou o Flamengo e garantiu presença na final da Libertadores contra o Palmeiras, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu.

A reclamação rubro-negra abre uma nova frente de disputa em torno da semifinal. A contestação da escalação, porém, não significa que o resultado tenha sido alterado: qualquer consequência dependerá da análise e da decisão dos órgãos competentes da Conmebol. Logo, até que haja uma resolução oficial, o Estudiantes permanece classificado à final da competição continental.