Venda da SAF do Vasco é aprovada; veja detalhes

A venda da Sociedade Anônima de Futebol do Vasco da Gama está aprovada. Em reunião realizada de forma híbrida nesta sexta-feira (23/10), os sócios do clube carioca aprovaram o negócio de 90% da SAF para a empresa Almirante Participações, ligada ao empresário Marcos Lamacchia. A votação acabou com 90% dos votos favoráveis.

Segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, da Cazé TV, foram 4.675 votos a favor e 437 contra, além de 48 abstenções. O resultado oficial foi registrado após a Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Em entrevista ao ge.globo, o presidente do clube, Pedrinho, afirmou que a data é "um dia histórico".

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Agora, a negociação avança para os próximos passos. As etapas que virão incluem o cumprimento de condições contratuais e aprovações de órgãos fiscalizadores para concluir a operação. Os processos seguintes serão, no entanto, todos feitos foram do Vasco. A aprovação na AGE foi o último dentro do clube.

O clube associativo manterá 10% das ações na nova SAF. O grupo de Lamacchia, enquanto isso, ficará com os 90% restantes. Há a possibilidade de que a operação ultrapasse R$ 3 bilhões.

A proposta tem como principais pontos o investimento de R$ 500 milhões para o futebol, com aportes durante cinco anos, com parcelas de R$ 100 milhões por ano; R$ 150 milhões em infraestrutura; R$ 1,5 bilhão para cobertura do déficit de caixa para os primeiros cinco anos; garantia de recursos para pagamento de dívidas; garantia de R$ 324 milhões + fiança pessoal de Marcos Lamacchia; e proibição de venda das ações por parte do investidor, e veto da distribuição de dividendos por parte da SAF por 10 anos.

Como explicado acima, a venda ainda não está concluída. Haverá, ainda, etapas judiciais, societárias e regulatórias. Também serão realizadas análises do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) sobre um eventual conflito de interesses entre Lamacchia e o Palmeiras.

O empresário é enteado de Leila Pereira, presidente do clube paulistano. Leila é casada com José Roberto Lamacchia, fundador da instituição financeira e patrocinadora máster do clube alviverde entre 2015 e 2024, a Crefisa. Leila assumiu a presidência do banco em 2008, posição que ainda ocupa.