Superliga feminina: Brasília perde para o Flamengo no Ginásio da FVDF

O Brasília segue sem vencer na Superliga Feminina de Vôlei. Pela segunda rodada do torneio, o time da capital recebeu o Flamengo nesta sexta-feira (23/10), em casa, no Ginásio FVDF, mas foi superado por 3 sets a 0, com parciais 25/15, 25/18 e 25/22, e ocupa a parte debaixo da tabela de classificação neste início de temporada.
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O Brasília contou com forte reformulação no elenco e na equipe técnica para a temporada, mas ainda não conseguiu engrenar.
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Antes mesmo de a partida começar, o Brasília teve de lutar contra um retrospecto amargo diante do Flamengo. Nos últimos 10 jogos, o time carioca venceu todos e buscava manter o tabu. O primeiro set foi uma demonstração clara da superioridade rubro-negra.
O Flamengo saiu na frente e administrou boa vantagem durante todo o primeiro set. As comandadas do técnico da Seleção Brasileira masculina, Bernardinho, mantiveram o time-base depois da vitória na estreia na competição.
Com isso, o time visitante minou todas as chances de uma possível reação do Brasília no primeiro set, com destaque para a ponteira Tainara, ao efetuar seis pontos, o Flamengo não tomou conhecimento do adversário e venceu por 25/15.
O Brasília se recuperou no segundo set e conseguiu ficar na frente do placar pela primeira vez na partida. Sob apoio da torcida brasiliense no ginásio, o time da casa usou com perfeição o bloqueio adversário nos ataques e chegou a ficar com cinco pontos de vantagem em relação ao Flamengo.
Entretanto, mesmo com o bom desempenho durante grande parte do período, o Brasília perdeu fôlego no fim e viu o Flamengo assumir a ponta novamente. Bernardinho corrigiu os bloqueios ofensivos da equipe rubro-negra no fim do segundo set e fechou com vitória por 25/18.
O terceiro set começou equilibrado. O Brasília, mais uma vez, conseguiu impor vantagem no começo do período. Entretanto, perdeu gás e viu o Flamengo largar na frente novamente.
Com brilho de Tainara, ponteira flamenguista que fechou a partida com 16 pontos, o time carioca venceu o terceiro set por 25/22 e garantiu vitória sobre o Brasília por 3 sets a 0.
O Flamengo chega à segunda vitória seguida na Superliga e continua dentro da zona de classificação aos playoffs brigando pela parte de cima da tabela. O Brasília permanece sem vencer, na décima colocação, uma acima da zona do rebaixamento.
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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