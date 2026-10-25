Neymar, após expulsão: "Safadeza. Mas eu vou pegar o Nestor

Neymar avisa que não vai deixar barato para Nestor a sua expulsão - (crédito: Foto: Reproidução de TV (SporTv via rede social Ryanspfc7))

Assim que foi expulso, antes do início do segundo tempo de Santos x Bahia, Neymar seguiu para o vestiário, mas parou para conversar com o influenciador Pedro Lopes sobre a confusão com Rodrigo Nestor.

Estávamos brincando, dando risada, com o outro. Aí fui falar com o Nestor, palavras tipo assim: Eu errei mesmo por ter colocado a mão na boca. Nem tinha falado nada, e ele já levantou a mão. É a maior safadeza do futebol. Mas eu vou pegar o Nestor.

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Tudo começou ainda no primeiro tempo, quando Neymar se desentendeu com Nestor. O camisa 10 jogou a bola em cima do jogador do Bahia, levou cartão amarelo e começou a discutir com o adversário e outros jogadores do time baiano. Depois, também se desentendeu com Rogério Ceni. No intervalo, Rodrigo Nestor deu a seguinte entrevista:

Neymar tomou conhecimento das declarações e, na volta do intervalo, voltou a discutir com Nestor, que pediu para o craque santista ir para o lado do campo e deixar o jogo começar. Mas Neymar colocou a mão sobre a boca, e, imediatamente, o jogador do Bahia foi até o árbitro Sávio Sampaio pedir a aplicação do protocolo antirracismo, conhecido como Lei Vini Jr.

O VAR chamou o árbitro, e Neymar recebeu cartão vermelho. Foi a senha para o camisa 10 perder ainda mais a calma. Ele quis brigar com Nestor, que se afastou da confusão, mas continuou sendo perseguido pelo santista. Só depois de ouvir vários pedidos para que deixasse a discussão de lado, Neymar resolveu sair do gramado e seguir para o vestiário. Foi nesse momento que aconteceu a conversa com o influenciador.

Neymar dois jogos fora

Pelo cartão amarelo recebido no primeiro tempo, Neymar cumprirá suspensão na próxima rodada, contra o Palmeiras. Já pelo cartão vermelho, não poderá jogar contra o Bragantino.

O jogo terminou empatado em 1 a 1. O Bahia saiu na frente no primeiro tempo, com Luciano Juba. Mesmo com um jogador a menos, o Santos conseguiu empatar aos 47 minutos da etapa final, com Luan Peres.

O empate manteve o Bahia na sétima posição, agora com 50 pontos. Já o Santos permaneceu em oitavo lugar, com 46 pontos.