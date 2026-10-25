Neymar perde a cabeça, e é expulso após denúncia ao VAR

Neymar põe a mão fechando a boca quando discute com Nestor e é expulso no jogo Santos x Bahia - (crédito: Foto: Reprodução Premiere)

Neymar deu vexame na noite deste sábado. 24/19, contra o Bahia, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Após começar muito bem a partida, fazer grandes jogadas e até mandar uma na trave, no jogo contra o Bahia pela 32ª rodada, o camisa 10 se descontrolou. Tudo começou aos 31 minutos do primeiro tempo quando disputou uma bola com Rodrigo Nestor sofrendo falta. Neymar levou o cartão amarelo e seguiu discutindo com Rodrigo Nestor. Além disso, criou caso com alguns jogadores do Bahia e até com o técnico Rogério Ceni.

No intervalo, Rodrigo Nestor não poupou o camisa 10 do Santos:

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"Ele foi Foi desrespeitoso em relação a mim e à camisa do Bahia. comigo e com a instituição Bahia. Ele é um ídolo para todo mundo como jogador, mas hoje falhou como pessoa pela forma como falou. Não se deve fazer esse tipo de coisa. Aprendi muito bem com meus pais e agradeço pela educação que me deram. Eu nunca falaria algo assim.Prefiro não falar (o que foi dito) porque tem crianças assistindo e não foi legal".

Na volta do intervalo, Neymar expulso

Na volta do intervalo, Neymar continuou reclamando com Nestor dentro de campo, antes de a bola rolar. Começou a discutir e Nestor pediu "Vai jogar bola, vai jogar bola". Em seguida colocou a mão na boca para falar alguma coisa. Pelo novo protocolo da Fifa, esse ato (Lei Vini Jr) é passível de expulsão. Rodrigo Nestor foi até o árbitro Sávio Sampaio e dedurou o rival.

Nesse momento, Neymar disse para o jogador do Bahia: "Vai fazer isso? Que aparecer?".

E Nestor disse: "Colocou a mão".

Sávio foi ao VAR, confirmou a atitude antiesportiva e expulsou Neymar. O craque santista seguiu destemperado querendo briga com o jogador do Bahia. E saiu revoltado.

De acordo com a SporTV, Neymar também saiu falando que Nestor era "safado".

Neymar já tinha levado amarelo no primeiro tempo e, por isso, já iria desfalcar o Peixe contra o Palmeiras. por levar vermelho direto, também vai ter que cumprir suspensão na partida seguinte contra o Bragantino. O primeiro tempo terminou com o time do Bahia vencendo por 1 a 0.