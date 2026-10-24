Abel fala sobre final da Libertadores: "Estamos por mérito e sem asterisco"

Abel Ferreira durante o triunfo do Palmeiras sobre o Bragantino pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras segue embalado na temporada e ao bater o Bragantino por 2 a 0 irá dormir na liderança. Na coletiva de imprensa, Abel Ferreira exaltou o esforço e o compromisso do elenco alviverde, que enfrentou uma decisão durante a semana na semifinal da Libertadores e três dias depois já estava em campo.

"O que fez a diferença foi o caráter, o esforço e o compromisso do elenco. Sabemos que há três dias atrás, a intensidade emocional e física de jogo foi muito grande. Vocês viram hoje uma equipe mais leve. Assim, não pedimos nada de diferente, Mas sabemos da responsabilidade que é defender o Palmeiras e lutar para ganhar", disse.

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"Às vezes, o medo de perder é maior que a vontade de vencer. Tivemos uma conversa sobre isso. Mas não é só com o Palmeiras. Esses jogos têm impacto mental, emocional e espiritual muito grandes. Aqueles que conseguem entender o que sentem nestas momento podem ver um cadinho à frente", acrescentou.

"Hoje nossa única responsabilidade foi refrescar a equipe. Não mexer em todas as posições, mas naquelas que foram decaindo ao longo dos jogos. Porque não há como (quantidade de jogos na temporada e disputa por três competições). Vocês já perceberam a quantidade de lesões que temos e o desgaste emocional e intelectual de jogadores e treinadores? ", frisou.

Cutucada no Flamengo

O Palmeiras conseguiu superar o Fluminense na disputa por pênaltis e garantiu a vaga na final da Libertadores. A princípio, o adversário será o Estudiantes, da Argentina. No entanto, o Flamengo, alega que os argentinos violaram o regulamento ao supostamente escalar de forma irregular Marcos Rojo.

O nosso objetivo era estar na final e dia 28 estaremos lá. Nós, Palmeiras, chegamos à final pelo que fizemos em campo. Aconteça o que acontecer, dia 28, por mérito e sem asteriscos, o Palmeiras vai disputar a final da Libertadores.

""Nosso objetivo era estar na final, no dia 28 vamos estar lá. O resto, a Conmebol é uma organização extremamente competente. Um clube com a dimensão do Estudiantes sabe perfeitamente aquilo que deve e pode fazer. Nós, Palmeiras, chegamos à final porque ganhamos dentro de campo. O Estudiantes ganhou dentro de campo. Essas questões jurídicas não são comigo", analisou.

"Aconteça o que acontecer, o Palmeiras, no dia 28, está por mérito e sem asteriscos para disputar novamente a final da Libertadores", completou.

Dessa forma, o Alviverde soma, no momento, 69 pontos, dois a mais que o Flamengo. O Rubro-Negro entra em campo na próxima segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), no Maracanã.

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Na próxima rodada, os comandados do técnico Abel Ferreira encaram o Santos. O confronto está marcado para quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.