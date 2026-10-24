Com chuva, polêmica e expulsão de Neymar, Bahia empata com o Santos na Vila

Santos e Bahia se enfrentaram neste sábado, 24/10, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileiro. E o jogo que terminou 1 a 1, gols de Luciano Juba e Luan Peres, teve de tudo.
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Para começar, um início sensacional, com o Peixe quase marcando antes dos dez segundos, chances para ambos os times e gol anulado de Gabigol antes dos 20 minutos. Foi então que começou uma tempestade, que deixou o gramado cheio de poças. Ainda assim, o jogo seguiu com oportunidades para os times, até o Bahia sair na frente. Aí veio o efeito Neymar. O craque estava bem, tinha mandado uma na trave, mas se desentendeu com Nestor ainda no primeiro tempo e levou amarelo. Voltou do intervalo discutindo com o rival e, ao colocar a mão sobre a boca, acabou expulso após intervenção do VAR. A chuva persistiu, e o Santos só empatou aos 47, com Luan Peres.
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Assim, o Bahia, que vinha de três derrotas nos últimos cinco jogos e de uma goleada sofrida para o Flamengo na rodada passada (3 a 0), chega aos 50 pontos, mantendo a sétima posição. O Santos, com 46 pontos, permanece na oitava colocação.
Desfalques generalizados
No Santos, sem Escobar, Willian Arão, Lucas Veríssimo e Artur, o técnico Cuca apostou em Alencar na zaga e Gustavinho no meio. E veio com Gabigol municiado por Philippe Coutinho, Neymar e Cebolinha. Já o Bahia, com três derrotas nos últimos cinco jogos e sem um dos seus principais jogadores, Jean Lucas (suspenso).
Início de jogo emocionante e lá e cá
Assim que deu a saída, Coutinho e Neymar trocavam passes. Ney rolou para Barreal cruzar, Gabigol não chegou na bola, mas Coutinho, livre na pequena área, chutou para grande defesa de Ronaldo. Isso com oito segundos. Aliás, o jogo começou com uma intensidade incrível. Antes de dois minutos, além dessa chance clara dos santistas, o Bahia foi para cima, teve uma grande chance e conquistou três escanteios. Antes dos cinco minutos, o Bahia reclamou de um pênalti de Coutinho e Erick Pulga, e o Santos teve um gol de Gabigol anulado, pois, em um escanteio cobrado por Neymar, a bola fez o arco, saiu e voltou ao campo antes de Gabi concluir.
O jogo era insano. Num esquema 4-5-1, o Santos liberava Neymar para buscar o jogo e Ney fazia ótimas jogadas. E, aos 11, o Bahia perdeu uma chance claríssima. Erick cruzou da direita, Alejo Véliz fez o corta-luz e Erick Pulga chegou um pouco atrasado, pegando mal uma bola quando o goleiro santista estava batido. Isso sem contar uma de Neymar na trave. Que início impressionante!
Mas aí veio uma tempestade ainda mais insana do que o jogo. Começou aos 20 minutos e, em cinco minutos, o campo ficou impraticável. O Santos chegou a ter chances com Gabigol e Coutinho, mas havia dezenas de poças no campo. Aos 31, Neymar se desentendeu com Nestor, jogando a bola em cima dele e levando amarelo. Ney, destemperado, discutiu com outros jogadores do Bahia e até mesmo com o treinador Rogério Ceni.
Aos 38, o Bahia marcou. Após cruzamento, Luciano Juba, com a ajuda da poça, aproveitou para colocar 1 a 0 no placar. Foi o 11º gol do lateral-esquerdo no Brasileirão. É o artilheiro do Tricolor baiano.
Neymar expulso antes do início do 2º tempo
Na volta para o segundo tempo, Neymar e Nestor seguiram discutindo. Enquanto o camisa 10 reclamava, Nestor pedia para que ele começasse a jogar. Em seguida, Neymar colocou a mão sobre a boca, e Nestor denunciou o gesto do santista ao árbitro (Lei Vini Jr.). Após consultar o VAR, Sávio Sampaio confirmou a atitude antidesportiva e expulsou Neymar, que saiu revoltado e querendo briga. O camisa 10 já ficaria fora do clássico contra o Palmeiras por ter recebido cartão amarelo e também desfalcará o Santos contra o Bragantino em razão do cartão vermelho.
Santos empata nos acréscimos
A chuva não parou. E o Santos, mesmo com dez em campo, buscou mais o ataque. Gabigol teve pelo menos três ótimas chances antes dos 30 minutos, mas parou no goleiro Ronaldo ou no erro de finalização. Aos 31, Gabi mandou para a rede. E pela segunda vez teve o tento anulado. A bola levantada na área encontrou Alencar e este rolou para o goleador. Mas ambos estavam impedidos.
O Santos foi para o tudo ou nada. Quase empatou em chute do zagueiro Luan Peres; Ronaldo espalmou. E o Bahia quase ampliou em contra-ataques. Mas o placar ficou no 1 a 0. E o Bahia, após 14 anos, voltou a vencer o Santos na Vila Belmiro.
Contudo, aos 47 minutos, Rollheiser cobrou escanteio pela esquerda e Luan Peres subiu para, de cabeça, mandar no canto esquerdo do goleiro Ronaldo. 1 a 1 mesmo com um a menos.
SANTOS 1×1 BAHIA
Brasileirão 32ª rodada
Data: 24/10/2026
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Público: 14.656
Renda: R$ 500.270,00
Gols: Luciano Juba, 37’/1ºT (0-1); Luan Perez, 47’/2ºT (1-1)
SANTOS: Diógenes, Rodinei (Caballero, 43’/2ºT), João Alencar, Luan Peres e Barreal (Rafael Gonzaga, 24’/2ºT); Gustavinho, Gabriel Bontempo (João Schmidt, Intervalo), Philippe Coutinho (Rony, Intervalo), Neymar e Éverton Cebolinha (Rollheiser, 24’/2ºT); Gabigol. Técnico: Cuca.
BAHIA: Ronaldo; Marcos Victor (Zé Guilherme, 33’/2ºT), David Duarte, Kanu (Marco Moreno, 11/2ºT) e Luciano Juba; Acevedo (Michel Araújo, 11’/2ºT), Rodrigo Nestor (Wendell, 21’/2ºT) e Erick; Kike Oliveira, Erick Pulga (Ruan Pablo, 33’/2ºT) e Alejo Veliz. Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Acacio Menezes Leao (PA)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões amarelos: Neymar (SAN); Acevedo, Kanu (BAH)
Cartões vermelhos: Neymar (SAN, na volta do intervalo, pela Lei Vini Jr)
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