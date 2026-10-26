Gol nos acréscimos garante vitória dramática ao Flamengo

O Flamengo suou sangue para vencer o Atlético, nesta segunda-feira (26/10), pela 32ª rodada do Brasileirão e manter a liderança da competição. Triunfou por 3 x 2 graças a um pênalti aos 52 minutos da etapa final de Carrascal. E muito com a ajuda da torcida. Afinal, a maioria, 60.624, presentes não parou de cantar do início ao fim. Principalmente na metade final do clássico, quando o time carioca, ao ceder o empate, descontrolou-se e passou a jogar mal.

Apesar de muita posse de bola, quase sempre na casa dos 70%, e de mais finalizações, o Flamengo desperdiçou muitas oportunidades. Viu o Galo sair na frente com Bernard, após contra-ataque avassalador, mas virou ainda no primeiro tempo com Plata e Arrascaeta.

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Contudo, na etapa final, em novo contra-ataque dos mineiros, Renan Lodi deixou tudo igual. O Mengo se desorganizou em campo e chegou a levar sustos que poderiam resultar na virada do Galo, principalmente em um chute de Bernard. Mas, aos 52 minutos, Leo Pereira sofreu pênalti de Renan Lodi. Carrascal cobrou: 3 x 2.

Assim, o Flamengo sustenta a liderança do Brasileiro com 70 pontos, contra 69 do Palmeiras. O Galo, com 50 pontos, sustenta o 6º lugar (zona da Libertadores).

A torcida do Flamengo não chegou a comparecer da forma das últimas partidas, com claros nas cadeiras. Muito por causa da eliminação da Libertadores. Pressionado, o Mengo entrou com pressão total, sufocando o Galo nos primeiros cinco minutos, com muitas bolas na área, mas sem conseguir finalizar.

Aos seis minutos, em seu primeiro ataque, o Galo chegou ao gol. Arrascaeta perdeu a bola para Bernard. O contra-ataque se formou com Maycon rolando para Victor Hugo, que saiu de uma falta de Leo Pereira e lançou Preciado pela direita. Com a defesa do Mengo desencaixada, o atleticano invadiu a área e rolou para o chute de Bernard.

Após o gol, só deu Flamengo. Pulgar, de cabeça, um chute de Léo Pereira terminou com ótimas defesas de Delfim. Pedro, na pequena área e livre, cabeceou para fora um cruzamento de Varela. Perdeu um gol incrível, confirmando a má fase. Teve uma bola de Alexsandro que passou raspando.

Embora o Galo quase tenha marcado com Victor Hugo (Rossi salvou), o Fla tinha 72% de posse, 11 a 2 em finalizações e 7 a 0 em escanteios até os 33 minutos. E com a torcida apoiando sem parar. E enfim veio o empate num lance de sorte, aos 34. Plata recebeu pela direita e cruzou. Mas a bola tomou a direção do gol. Delfim não esperava e falhou no lance: 1 a 1.

Animado, o Flamengo seguiu pressionando, e o Atlético mal saía do meio de campo. Aos 40, Victor Hugo tentou iniciar um contra-ataque, mas Jorginho roubou a bola. Pulgar ficou com ela e tocou para Samuel Lino na entrada da área. O passe de primeira foi para Arrascaeta, que saiu da marcação de Vitão e Natanael e chutou no contrapé de Delfim. Era a virada do Flamengo. E nesta etapa em que o Galo se fechou com dez atrás da linha da bola perto de sua área e apostando em raros contra-ataques, o 2 a 1 para o Flamengo fazia justiça.

No segundo tempo, nada parecia mudar. Flamengo em cima e o Galo, na primeira chance que teve, fez o gol. Victor Hugo, na intermediária, viu a entrada de Lodi no espaço entre Varela e Plata, e o lateral-esquerdo bateu de primeira no canto esquerdo de Rossi (que completou, neste clássico, 200 jogos pelo Rubro-Negro).

O Fla deu um branco em campo. Preciado quase revirou o jogo aos 15, mas Rossi salvou. O Fla viu Bruno Henrique, que entrara pouco antes, cabecear uma bola para fora. Mas, no Galo, o técnico Eduardo Domínguez fez boas mudanças, e o time mineiro passou a ser mais perigoso. Aos 36, Bernard perdeu um gol incrível, que seria o da virada.

Nos dez minutos finais, o Flamengo ficou em cima o tempo inteiro. Quase marcou com Bruno Henrique e, aos 51 minutos, veio o lance polêmico. Após pressionar, Léo Pereira e Lodi dividiram na área. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima marcou pênalti, para desespero dos atleticanos. Carrascal cobrou e a torcida explodiu. Afinal, o Mengo permanece na liderança.

FLAMENGO 3×2 ATLÉTICO

Brasileirão 2026 – 32ª rodada

Data: 26/10/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 60.624

Público pagante: 57.619

Renda: R$ 4.578.137,50

Gols: Bernard, 6’/1ºT (0-1); Plata, 34’1/1ºT (1-1); Arrascaeta, 40’/1ºT (2-1); Renan Lodi, 14’/2ºT (2-2). Carrascal, de pênalti, 52’/2ºT (3-2)



FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas, Intervalo); Pulgar, Jorginho (Freitas, 30’/2ºT) e Arrascaeta (Paquetá, 23’/2ºT); Plata (Carrascal, 23’/2ºT), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique, 23’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.



ATLÉTICO: Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco, e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon (Castaño, 17’/2ºT) e Victor Hugo (Vitor Hugo, 46’/2ºT) ; Igor Gomes (Reinier, 17’/2ºT), Preciado (Minda, 17’/2ºT) e Bernard (Alexsander, 46’/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Leo Pereira, Carrascal (FLA).