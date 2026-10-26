Grêmio bate Coritiba e vence a primeira como visitante na Série A

Primeira vitória gremista fora de casa renova os ânimos na briga contra o Z-4 - (crédito: Lucas Uebel/Grêmio)

"Não tá morto quem peleia." Como diz o velho ditado gaúcho, o Grêmio mostrou mais uma vez o motivo de ser conhecido como ‘Imortal’. Fora de casa, o Tricolor venceu o Coritiba por 1 x 0, com gol nos acréscimos do segundo tempo de Braithwaite, em um resultado fundamental na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. A vitória foi a primeira do Grêmio como visitante após 33 rodadas.

Com o resultado, o Grêmio segue na zona de rebaixamento, mas subiu para a 17ª colocação com 34 pontos e encurtou a distância para o rival Internacional, com 35 pontos, sendo o primeiro time fora do Z4. O Corinthians foi impactado. Derrotado pelo Vasco por 3 x 2, no sábado, o clube paulista agora é 18º.

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No jogo em que os dois times buscavam o reencontro com a vitória, Coritiba e Grêmio não mediram esforços para tentar os três pontos. O Coxa, que não vencia há seis rodadas, tentou fazer do seu mando de campo uma fortaleza. Já o Tricolor, por sua vez, que não vencia há sete rodadas e ainda não havia vencido fora de casa, queria acabar de vez com o tabu incômodo.

Desse modo, os 45 minutos iniciais foram bastante animados. A primeira chance clara foi com Amuzu, que recebeu de Pavón e obrigou Morisco a operar um milagre para evitar o gol gremista. Carlos Vinicius, artilheiro tricolor, carimbou a trave logo depois em outra descida perigosa. Já do lado do Coritiba, a melhor chance veio em um contra-ataque em que Lavega saiu sozinho frente a frente com Weverton. Entretanto, o goleiro tricolor levou a melhor e fez uma defesa mais do que importante.

O tom de ansiedade e tensão dominou o segundo tempo de partida. Apesar de os dois times buscarem a vitória, nenhum deles também queria deixar espaço para o adversário e sair com uma derrota. Gómez teve a chance de ouro de colocar o Coritiba na frente, de cabeça, mas viu a bola raspar o travessão. Já do lado gremista, Walace obrigou Morisco a fazer uma bela defesa, e Amuzu, de fora da área, viu a bola raspar a trave esquerda do goleiro do Coxa.

Já nos minutos finais, o Grêmio mostrou o motivo de ser chamado de ‘Imortal Tricolor’. Já nos acréscimos de partida, em jogada de escanteio curto, Amuzu encontrou Martin Braithwaite dentro da área e o dinamarquês marcou o gol da vitória do Grêmio em pleno Couto Pereira. O triunfo, para além de encurtar a distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento, também foi o primeiro do Grêmio como visitante neste Brasileirão. O pulso ainda pulsa.

As duas equipes têm como próximos compromissos a 33ª rodada do Brasileirão. O Coritiba volta a jogar no sábado (31), novamente no Couto Pereira, onde recebe o Vitória, às 16h (de Brasília). Já o Grêmio, como tem a semifinal da Copa do Brasil no fim de semana, joga pelo Brasileirão na quinta-feira (29), na Arena, para receber o Athletico-PR, às 21h30.

CORITIBA 0x1 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro 32ª rodada

Data e horário: 26/10/2026 (segunda-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Gol: Braithwaite, 46’/2ºT (0-1)

CORITIBA: Pedro Morisco; Tinga (Bustos, 24’/2ºT), Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Nicolás Fonseca, Sebastián Gómez (Richard, 24’/2ºT) e Josué; Lavega, Paulo Roberto e Pedro Rocha (Breno Lopes, 15’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.



GRÊMIO: Weverton; Diego Caito (João Pedro, 6’/1ºT), Gustavo Martins, Balbuena (Krovinovic, 14’/2ºT), Wallace e Marlon; Noriega e Villasanti; Pavón (Enamorado, 14’/2ºT), Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Gaúcho.



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Tinga (CFC)