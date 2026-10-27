Brasília Basquete joga primeira fora de casa na temporada

Pela primeira vez na temporada longe da torcida, o Brasília Basquete vai em busca da terceira vitória no Novo Basquete Brasil (NBB). Em Minas Gerais, os extraterrestres enfrentarão o Cruzeiro, às 19h30, no Ginásio Poliesportivo de Itatiaiuçu. Após uma campanha de ponta no último ano, o time brasiliense entra em quadra para superar os feitos da edição passada.

Empolgado, o Brasília começou a competição com o pé direito. Na estreia, bateu o Corinthians por 104 x 92 e, em seguida, ao receber o Paulistano no Nilson Nelson, derrotou os visitantes com 91 x 73. Do outro lado, o Cruzeiro soma uma vitória e uma derrota nas rodadas iniciais. Na partida de abertura, superou o Caxias do Sul, dentro da casa adversária, por 72 x 61. Mas, no Rio Grande do Sul, contra o União Corinthians, sofreu o revés com 83 x 74 no placar final.

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Apesar da vitória e da terceira colocação do Brasília Basquete na classificação, o armador Augusto enxergou uma necessidade de melhora na equipe. Mesmo chegando apenas ao terceiro jogo, o jogador de 1,84m anseia por evolução no sistema defensivo. "O nosso time é ofensivo. Contra o Corinthians fomos muito cobrados mesmo com a vitória, precisávamos abaixar a pontuação deles. Contra o Paulistano, fizemos 91, achamos que podemos melhorar a defesa e, principalmente, os rebotes. Mas temos um saldo positivo e nosso time conseguiu imprimir ritmo", avaliou.

Há menos de 21 dias, Brasília e Cruzeiro se enfrentaram na disputa do Torneio de Abertura do NBB. Naquele confronto, o time do Distrito Federal lutou até o fim do quarto período para arrancar o triunfo diante dos mineiros. O jogo contou com ações ofensivas bastante dividas, mas com 80 x 71, nove pontos de diferença, a equipe de Dedé Barbosa superou o Cabuloso na briga na campanha da competição, na qual ficou em segundo lugar após perder o título para o Flamengo. Agora, a expectativa é de repetir o resultado na liga nacional para manter a invencibilidade na disputa.

* Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima