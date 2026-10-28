Gabigol busca marca contra o Palmeiras para Santos gabaritar clássicos

O Santos recebe o Palmeiras, às 19h30 desta quarta-feira (28/10), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Brasileirão, em duelo crucial para manter vivo o sonho de uma vaga na Libertadores. Sem Neymar, suspenso, o Peixe aposta no histórico implacável de Gabigol diante do clube alviverde para vencer o terceiro clássico em menos de dois meses. Municiado pelo trio Gabriel Bontempo, Philippe Coutinho e Everton Cebolinha, o camisa 9 pode fazer do Palmeiras a sua maior vítima na carreira.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Na trajetória profissional, iniciada em 2013, Gabigol soma 14 gols contra o Palmeiras, sendo seis pelo Santos e oito com a camisa do Flamengo. Somente o Fluminense, vazado 16 vezes pelo atacante, foi mais castigado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Em cinco oportunidades, o jogador balançou as redes de forma dobrada contra o adversário. Pelo Peixe, isso aconteceu na semifinal do Campeonato Paulista de 2016, quando o time avançou nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar e terminaria campeão ao superar o Audax na final. Essa foi a última conquista de elite do clube.
O Palmeiras também traz lembranças amargas para o atacante. Ele fez gol em três finais que acabou perdendo para o clube paulistano: Copa do Brasil de 2015, pelo Santos, e Libertadores de 2021 e Supercopa do Brasil de 2023, ambas pelo Flamengo.
No retorno ao Santos, Gabigol vive jejum contra o Palmeiras
O faro aguçado de Gabigol contra o Palmeiras ainda não se manifestou na atual passagem pelo Santos, iniciada em janeiro deste ano. Emprestado pelo Cruzeiro, o atacante disputou quatro partidas diante do rival e passou em branco em todas. No ano, o Peixe fez apenas um gol no clássico, no empate por 1 a 1, pelo primeiro turno do Brasileirão, no Nubank Parque. O autor foi o argentino Benjamin Rolheiser.
Gabigol esteve em campo nas derrotas por 1 a 0, na Arena Barueri, pelo Paulistão, e 3 a 0, nas quartas de final da Copa do Brasil, no Nubank Parque. No duelo da vaga pelo torneio mata-mata, houve empate por 0 a 0, na Vila Belmiro, em 2 de setembro. Porém, em nenhum desses duelos o Santos chegou em momento tão bom quanto agora. Com a quinta melhor campanha do returno, o Alvinegro tem a mesma pontuação que o rival, vice-líder da competição, na segunda metade da competição.
Artilheiro santista na temporada com 25 gols, Gabigol teve importância central na arrancada recente do clube. O camisa 9 balançou as redes oito vezes nos últimos dez jogos em que atuou na competição. Ele fez gol em cinco vitórias recentes, sobre Vasco, Internacional Remo, São Paulo e Fluminense, garantindo pontos fundamentais para a aproximação do G5.
Invicto em clássicos no Brasileirão, Peixe encara último bastião
O embalo do Santos no segundo turno tem um recheio de gala por duas vitórias em clássicos, ambos fora de casa. No dia 30 de agosto, venceu o Corinthians por 1 a 0, com gol de Christian Oliveira. Esse foi o primeiro triunfo da equipe da Baixada na Neo Química Arena na história do Brasileirão. Em 2 de setembro, a vítima foi o São Paulo, no MorumBIS, quando o Peixe fez 2 a 1, de virada, com dois gols de Gabigol. O confronto marcou a estreia de Philippe Coutinho, que iniciou a jogada decisiva do duelo. Assim, diante do Palmeiras, a equipe tem a chance de gabaritar os clássicos estaduais no returno.
No primeiro turno, o Santos empatou os três clássicos, todos por 1 a 1. Na Vila Belmiro, Gabigol marcou diante do Corinthians e Zé Rafael, que já deixou o clube, foi o autor do gol santista. Já diante do Palmeiras, coube a Rolheiser vazar o adversário, no Nubank Parque.
Tínhamos 21 pontos na parada da Copa (do Mundo). Hoje, estamos lá em cima, graças a vitórias fora de casa, sendo dois clássicos. Vencemos, algo que desde o tempo do Pelé não acontecia, disse Cuca, após a vitória sobre o São Paulo, sublinhando os triunfos diante de rivais tradicionais e o feito de emendar triunfos como visitante (seis das sete vitórias no segundo turno foram fora de casa).
Santos busca destravar na Vila Belmiro para encostar no G5
Em oitavo lugar, o Santos está a cinco pontos do Fluminense, clube que fecha o G5. No entanto, poderia estar ainda mais perto não fossem os pontos desperdiçados na Vila Belmiro. No returno, essa tem sido a pedra no sapato da equipe. Das seis partidas no estádio, o Peixe venceu apenas uma, diante do Cruzeiro, empatou quatro e perdeu para o Athletico-PR. Na lista dos tropeços em casa estão os empates com a lanterna Chapecoense e o MIrassol, que briga contra o rebaixamento.
Nos dois jogos mais recentes pelo Brasileirão na Vila, os empates com Flamengo e Bahia tiveram sabor de vitória porque a equipe estava atrás e igualou nos minutos finais. Porém, o Santos vive um jejum de 46 dias sem vencer como mandante na competição e esse é o grande obstáculo para conquistar a vaga na Libertadores. Das seis partidas que restam, três serão em casa. Além do Palmeiras, o Peixe receberá Grêmio e Botafogo. Como visitante, os duelos serão contra Bragantino, Coritiba e Vitória.
A partida contra o Palmeiras será a primeira de duas seguidas que Neymar será ausência. Expulso contra o Bahia por cobrir a boca em discussão com Rodrigo Nestor, do Bahia. O gesto passou a ser infração neste ano pela chamada lei Vini Jr..
Como tinha levado um amarelo no primeiro tempo, ele acumulou três e também terá de cumprir suspensão diante do Bragantino, fora de casa, na segunda-feira (2). Dessa forma, após escalar o quarteto ofensivo com Neymar, Coutinho, Cebolinha e Gabigol, Cuca precisará mudar o modelo tático da equipe nesta noite.