InícioEsportes
extracampo

Ex-jogador se refere a Gabigol como "subcelebridade" e pede mais cobrança ao jogador

Atacante se tornou alvo de críticas entre especialistas e torcedores especialmente após o empate do Santos pela Sul-Americana

Gabigol vira alvo de cobranças no Santos - (crédito: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)
Gabigol vira alvo de cobranças no Santos - (crédito: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

O retorno de Gabigol ao Santos tem escancarado, ao menos na visão do apresentador Neto, o fim de ciclo do atacante no futebol. A crítica ao camisa 9 se sustenta em atuações como a do empate com o Recoleta na Vila Belmiro, mas parte também da postura do jogador dentro e fora de campo como o sorriso irônico ao ser substituído no duelo da Sul-Americana.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Substituído na etapa final do empate em 1 x 1 pela Sul-Americana, Gabriel Barbosa reagiu com risos e deixou claro que não concordava com críticas da torcida. Esse episódio, alinhado ao desempenho aquém das expectativas, acabou dando o tom da repercussão nos dias seguintes e serviu de base para a leitura de Neto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Esse aí é ex-jogador. Subcelebridade. O cunhado do Neymar. Hoje, ele é o cunhado do Neymar. Há quanto tempo esse cara não joga nada? Quem tem que tomar pau é o Gabigol, não o Neymar, opinou durante o programa Os Donos da Bola, da Band.

E questionou: Agora, querer transferir a ruindade do Santos para o Neymar porque empatou com Recoleta E os outros? Por que Gabigol não jogou?.

Vídeo da substituição

Gabigol pelo Santos

Gabriel Barbosa perdeu algumas oportunidades durante os 64 minutos em que esteve em campo no empate com o Recoleta. Ele, inclusive, se tornou alvo de protestos justamente pela chance que desperdiçou ainda na etapa inicial, após bela jogada de Neymar.

De volta ao clube que o revelou, o camisa 9 participou de dez gols em 15 partidas desde sua chegada, em janeiro de 2025. Gabriel Barbosa marcou sete tentos e contribuiu com três assistências em 1.111 minutos jogados entre Brasileirão e Campeonato Paulista.

O Santos inclusive dependerá do poderio de decisão do camisa 9 para seguir vivo na Sul-Americana. Isso porque, com o empate, o Peixe se manteve na lanterna do Grupo D da competição só o líder avança às oitavas de final.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 17/04/2026 15:18 / atualizado em 17/04/2026 15:18
    SIGA
    x