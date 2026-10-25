"Tem que se policiar", diz Ceni sobre conduta de Neymar em Santos x Bahia

A expulsão de Neymar no empate por 1 a 1 entre Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, dominou as discussões após a partida. Entre os que comentaram o episódio esteve o técnico do Bahia, Rogério Ceni, que reconheceu o talento do camisa 10 santista, mas destacou a necessidade de o jogador controlar melhor suas reações em momentos de tensão.

Segundo Ceni, o empurrão recebido durante a confusão faz parte das situações comuns de uma partida de futebol. No entanto, o treinador avaliou que Neymar precisa ter mais cautela com determinadas atitudes em campo, especialmente por sua relevância e influência dentro do esporte. O comandante tricolor ainda ressaltou sua admiração pelo atleta, classificando-o como um dos maiores talentos de sua geração.

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"Idade muito diferente, quando eu jogava ele ainda era jovem. Mas Neymar é o jogador mais talentoso dessa geração. Por mais que você seja adversário, tenho respeito e admiração futebolística. Ele é diferente de tudo. Com relação a parte comigo, zero problema, isso é do jogo, ele defende o Santos, e eu o Bahia. Já a parte do Nestor, nosso jogador deu entrevista para vocês, então fica registrado o que ele falou. Mas não tira o carinho e a admiração que vejo que os jovens têm com ele. Um espelho para muitos, por isso deve ter muito cuidado com suas ações. Então, Neymar tem que se policiar", declarou o comandante tricolor.

A polêmica começou ainda no primeiro tempo, quando Neymar recebeu cartão amarelo após um desentendimento com Rodrigo Nestor. Na ocasião, o atacante recebeu advertência por chutar a bola em direção ao jogador do Bahia. O clima ficou ainda mais tenso durante o intervalo, quando Nestor concedeu entrevista e fez críticas ao santista.

"Falta normal de jogo. Dei a mão para ele, que jogou a bola em mim. Depois escutei um bando de coisas. Ele sabe o que falou para mim. foi muito desrespeitoso em relação a mim e à camisa do Bahia. É um ídolo como jogador, mas falhou como pessoa pela forma com que falou. Prefiro não falar (o que ele disse) porque tem muita criança assistindo, e não foi algo legal", disse o atleta do Bahia.

Neymar x Nestor

Na volta para a etapa final, Neymar foi tirar satisfações com o adversário e, durante a discussão, levou a mão à boca em uma tentativa de impedir a leitura labial da conversa. A atitude resultou em sua expulsão direta com base na chamada "Lei Vini Jr", regulamento que prevê punição para atletas que ocultam a boca durante confrontos ou provocações em campo.

Após o jogo, o camisa 10 se manifestou nas redes sociais. Neymar acusou Rodrigo Nestor de se beneficiar da regra de forma oportunista e contestou as declarações feitas pelo jogador do Bahia durante o intervalo. O atleta do Santos também afirmou que o adversário simulou ter sido ofendido durante a discussão.

Por sua vez, Nestor voltou a comentar o episódio em entrevista após a partida. Sem revelar o teor da conversa, o meio-campista manteve sua versão dos fatos e evitou entrar em detalhes sobre o que foi dito durante o confronto verbal.

Com a expulsão e o acúmulo de cartões, Neymar terá de cumprir suspensão e desfalcará o Santos nos próximos compromissos do Brasileirão, incluindo o clássico contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, e o duelo diante do Red Bull Bragantino.

O que prevê a chamada "Lei Vini Jr"

A criação da norma ocorreu para reforçar o combate a ofensas e manifestações discriminatórias dentro de campo. Por meio dela, jogadores que cobrem deliberadamente a boca com a mão, camisa ou qualquer outro objeto durante discussões e provocações podem receber cartão vermelho.

O objetivo é dificultar a ocultação de insultos, especialmente aqueles relacionados a racismo, homofobia ou outras formas de discriminação, permitindo maior controle da arbitragem e dos recursos de vídeo.

Pela regra, a infração se caracteriza pela tentativa intencional de esconder a comunicação em um contexto de confronto, independentemente de a arbitragem conseguir identificar o conteúdo da conversa. Dessa forma, o simples ato de encobrir a boca durante uma discussão já pode ser suficiente para a aplicação da expulsão.