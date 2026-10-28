Rodada da Copa do Rei é cancelada após acidente ferroviário que matou 46

RFEF cancelou a rodada da Copa do Rei após o acidente de trem que matou 46 pessoas - (crédito: Foto: Reprodução )

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) cancelou os 24 jogos da Copa do Rei previstos para esta quarta-feira (28) após o grave acidente ferroviário na província de Toledo, que deixou 46 mortos. Diante da dimensão do desastre, a entidade decidiu interromper a rodada e prestar solidariedade às vítimas e aos familiares, em vez de manter a programação.

"Consternados pelo trágico acidente ferroviário ocorrido na província de Toledo. A RFEF deseja transmitir suas condolências mais sentidas às famílias e entes queridos dos falecidos, assim como enviar todo o seu apoio às pessoas afetadas", escreveu a entidade nas redes sociais.

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Dois trens de alta velocidade bateram de frente na região de Urda, em Toledo, na manhã desta quarta-feira e mobilizou equipes de emergência. De acordo com as informações preliminares divulgadas pela imprensa espanhola, um dos trens descarrilou e atingiu outra composição que vinha no sentido contrário. As autoridades trabalham com a hipótese de erro humano.

A colisão interrompeu a circulação ferroviária de alta velocidade entre Madri, Ciudad Real e a região da Andaluzia, no sul da Espanha. Assim, algumas equipes foram impactadas já que o deslocamento entre as cidades ficou comprometido. Os jogos da Copa do Rei programados para esta quinta-feira (29) ainda permanecem sob avaliação da RFEF.