Mbappé pede desculpas após polêmica com meme ditador na China

Kylian Mbappé pediu desculpas nesta terça-feira (27) após provocar uma onda de críticas na China por causa de um meme de ditador envolvendo Mao Tsé-Tung, fundador da República Popular da China. A repercussão já trouxe consequências para o atacante do Real Madrid, que perdeu contratos comerciais e passou a ser alvo de questionamentos no país.

O caso começou durante uma entrevista ao programa The Bridge, do canal ESN, no YouTube. Em uma rodada de perguntas rápidas, Mbappé foi questionado sobre o meme que mais o fazia rir e citou uma montagem que colocava seu rosto no corpo de Mao. O comentário se espalhou pelas redes sociais e gerou críticas de chineses, devido à importância histórica e política do antigo líder no país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Diante da repercussão, o francês publicou um comunicado em inglês, francês e chinês para se desculpar com quem se sentiu ofendido.

Meu comentário foi imprudente, e agora compreendo que ele feriu muitas pessoas na China e em comunidades chinesas ao redor do mundo. Peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos pelas minhas palavras. Essa, de forma alguma, foi a minha intenção. Tenho profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, e sinto muito, sinceramente, afirmou.





Mbappé perde patrocinadores

A crise também atingiu os negócios do jogador. As empresas Dongpeng, do setor de bebidas, Mengniu, uma das principais produtoras de laticínios do país, e Milkground, especializada em queijos, romperam suas parcerias com Mbappé. Além disso, o perfil associado ao atacante na rede social Xiaohongshu, que reunia cerca de 1,1 milhão de seguidores, foi banido por suposta violação das regras da plataforma.

Além disso, a reação também chegou às autoridades chinesas. Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, afirmou que declarações ou comportamentos que ferem os sentimentos do povo chinês enfrentariam rejeição em diferentes setores da sociedade. De acordo com informações do jornal Global Times, a polêmica também repercutiu na emissora estatal CCTV. A emissora, inclusive, anunciou que deixaria de transmitir partidas do Campeonato Espanhol.