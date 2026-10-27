Brasília reverte desvantagem de 19 pontos e segue invicto no NBB

Em três rodadas da nova temporada do Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília mostrou que sabe ganhar de diferentes maneiras. Em seis dias, venceu Corinthians (104 x 92), Paulistano (91 x 73) e, nesta terça-feira (27/10), o Cruzeiro (89 x 80). A sequência evidenciou a capacidade da equipe de construir vantagens e reagir quando está atrás no placar, como aconteceu em Belo Horizonte, diante do clube celeste.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O Brasília perdeu três dos quatro períodos contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, e chegou a ficar 19 pontos atrás no placar. A desvantagem ameaçava a invencibilidade da equipe, mas o técnico Dedé Barbosa manteve o time concentrado e organizado para buscar a virada no segundo tempo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A virada do Brasília foi construída a muitas mãos, mas teve Kevin Crescenzi como principal destaque. O ala-armador anotou 20 pontos, distribuiu três assistências e quatro rebotes. O pivô Kauan Raymundo também foi decisivo, com 12 rebotes, entre ofensivos e defensivos.
A força da reação brasiliense ficou evidente após o intervalo. Em 15 minutos, a equipe marcou 47 pontos e sofreu apenas 16, combinando eficiência ofensiva e consistência na defesa. O desempenho transformou a desvantagem de 19 pontos em uma dianteira de 14 a menos de seis minutos do fim.
Uma das armas do Brasília na virada foi o aproveitamento nos arremessos de longa distância. A equipe acertou 14 das 33 tentativas, com destaque para o armador Augusto, que converteu cinco de oito. Do outro lado, o Cruzeiro teve apenas 19,4% de aproveitamento, com seis acertos em 31 chutes.
O aproveitamento da linha de lance livre também fez a diferença: o Brasília fechou a partida com 93% de precisão: 15 acertos em 16, enquanto o adversário converteu 14 de 17.
Na reta final, porém, a vantagem do Brasília começou a diminuir. O Cruzeiro reagiu e reduziu a diferença para quatro pontos a menos de um minuto do fim. Foi quando a equipe brasiliense precisou jogar com inteligência: passou a administrar a posse de bola e a provocar faltas para conter a reação dos mineiros.
Eleito destaque da semana anterior do NBB, o ala-pivô de 21 anos e de 1,98m de altura, Kauan Raymundo, voltou a ser providencial para o Brasília. No garrafão, criou dificuldades para a defesa, fez bloqueios e abriu espaço para jogadas ensaiadas, como as que deixavam Crescenzi livre para arriscar arremessos de três pontos. Foi uma dessas bolas que colocou sete de frente para o Brasília com 20 segundos no relógio e encaminhou a vitória fora de casa.
O próximo compromisso do Brasília será na quinta-feira (29/10), novamente em Belo Horizonte. Às 20h, a equipe enfrenta o Minas, líder e também invicto neste início de temporada, com três vitórias. O SporTV transmite a partida.
Saiba Mais
- Esportes Richarlison ironiza Flávio Bolsonaro, e Neymar entra na brincadeira
- Esportes Estudiantes ironiza Jardim por possível vaga na final da Libertadores
- Esportes Bruno Guimarães perde pênalti, e Arsenal cai para time da 4ª divisão
- Esportes Luxemburgo nega contato com Corinthians e põe condição para volta ao futebol
- Esportes Lingard sofre fraturas em duas costelas e desfalca o Corinthians
- Esportes Vôlei BSB TEC representa o DF na Taça Paraná de Vôlei sub-19 2026