Fluminense volta a vencer no Brasileirão e G4 vira "obrigação"

Foram três rodadas seguidas com derrotas no Brasileirão, em meio a uma eliminação traumática da Libertadores, mas o Fluminense finalmente voltou para os trilhos. No Maracanã, o Tricolor venceu o Internacional por 2 a 1, de virada, com um gol no minuto final de Lucho Acosta, em um resultado que pode dar um novo ânimo para a reta final de temporada.

O resultado diante do Internacional não apenas serviu para dar moral ao Fluminense após a sequência ruim, como também devolveu o Tricolor para a briga por uma vaga direta para a Libertadores 2026. O Fluminense, que havia aberto uma distância dos concorrentes, viu Athletico-PR e Cruzeiro colarem de vez, empatados com os mesmos 54 pontos – o Furacão e o Raposa ainda jogam na rodada.

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Por isso, o técnico Marcão falou sobre a obrigação de conquistar uma vaga direta para a próxima edição da Libertadores. O treinador do Fluminense valorizou os pontos conquistados diante do Inter, e que os próximos jogos serão de suma importância para o objetivo.

"Hoje era de grande importância, somar três pontos. Estamos pensando nisso, em somar pontos o mais rápido possível e poder nos garantir na Libertadores do próximo ano. Vamos montar a melhor estratégia, vamos ter uma equipe mais recuperada fisicamente agora que não temos Libertadores. Vamos fazer as melhores escolhas para, mesmo fora de casa, poder atuar da melhor forma. Concentrados, com bastante responsabilidade para poder buscar os pontos que precisamos para nos garantir na Libertadores do ano que vem", disse Marcão.

Para seguir na briga por uma vaga direta na próxima Libertadores, o Fluminense já trabalha de olho no seu próximo desafio pelo Brasileirão. Na sexta que vem (6), o Tricolor vai até Salvador para enfrentar o Vitória, no Barradão, às 20h (de Brasília).