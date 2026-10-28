Botafogo perde mais uma sob o comando de Tite e vê Z-4 se aproximar

Vergonha! Este é o sentimento que o torcedor do Botafogo carregará até a próxima jornada do Campeonato Brasileiro. Afinal, nesta quarta-feira (28/10), o time não jogou nada e conseguiu perder para o penúltimo colocado Remo por 2 x 1, no Mangueirão, pela rodada 33 da competição nacional.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com 39 pontos, o Botafogo é o 11º colocado, com a possibilidade de cair na tabela. Já o Remo, em 19º, sobrevive por aparelhos, com 29.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O jogo começa. A única certeza é que o Botafogo, segunda pior defesa do Brasileirão, vai levar um gol. Dessa vez, a paulada veio cedo. Marcelinho fez o que quis diante de Domingos. A bola, então, sobrou limpa para Jajá abrir o marcador. O Glorioso não conseguiu criar nada. Apenas uma cabeçada de Cabral na trave e um míssil de Huguinho que passou perto. O Remo ainda teve espaço e campo para o contra-ataque, sobretudo pelo lado direito de seu ataque, para continuar incomodando o Mais Tradicional.
Rangel, goleiro do Remo e um dos mais acionados da posição, não precisou se esforçar muito nesta noite. Só depois dos 30 minutos, ele se esticou para salvar a finalização de Júnior Santos e não conseguiu evitar o gol de Edenilson, perto do fim. Do outro lado, o time da casa foi mais objetivo e letal na frente. Sendo assim, Picco, com um porrete no ângulo, ampliou para o Leão e prolongou a agonia dos cariocas. O Botafogo ficou nas cordas. Aliás, como está há seis jogos, desde a chegada do técnico Adenor Leonardo Bachi, o Tite.
REMO x BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro Rodada 33
Local: Mangueirão, em Belém (PA)
Data e hora: 28/10/2026, às 21h30 (horário de Brasília)
Gol: Jajá, 7’/1ºT (1-0); Picco, 8’/2ºT (2-0); Edenilson, 37’/2ºT (2-1)
REMO: Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon (Mayk, 32’/2ºT); Zé Welisson, Picco (Zé Ricardo, 38’/2ºT) e Patrick (Edson, 26’/2ºT); Braga (Galeano, 26’/2ºT), Taliari e Jajá (Melo, 39’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.
BOTAFOGO: Batista, Vitinho, Marçal, Ferraresi e Telles (Paulinho, 13’/2ºT); Domingos (Edenilson, 13’/2ºT), Huguinho e Medina (Tiquinho, 21’/2ºT); Ziyech (Júnior Santos, 30’/2ºT), Martins (Toledo, Intervalo) e Cabral. Técnico: Tite
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Rafael Trombeta (PR)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartão Amarelo: Domingos (BOT)
Cartão Vermelho:
Saiba Mais
- Esportes Libertadores ganha bola especial para final entre Palmeiras e Estudiantes
- Esportes Conmebol define venda de ingressos para final da Libertadores
- Esportes Cruzeiro bate Olimpia, e final da Libertadores Feminina será brasileira
- Esportes Hulk discute com torcedor ao ser substituído em jogo do Fluminense
- Esportes Flamengo aprova readequação de contas e projeta déficit milionário
- Esportes Alan Patrick detona arbitragem após derrota: "Faltou culhão"