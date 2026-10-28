Libertadores ganha bola especial para final entre Palmeiras e Estudiantes

Alejandro Domínguez, atual presidente da Conmebol, divulgou, nesta quarta-feira (28), nas redes sociais imagens da bola oficial da final da Libertadores 2026. O confronto entre Palmeiras e Estudiantes, da Argentina, está marcado para o próximo dia 28 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai.
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Dessa forma, o mandatário explicou que esta será uma edição especial da Cumbre, modelo produzido pela Puma, fornecedora de materiais da competição.
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"Que lindo será ver voltar a rolar a bola no histórico estádio Centenário, onde viveremos uma nova festa do futebol sul-americano", publicou o presidente nas redes sociais.
A entidade chegou a utilizar este modelo na fase de grupos e mata-mata da competição. Contudo, foi na cor branca com detalhes em vermelho e tons de azul. A bola da decisão terá o mesmo desenho, entretanto com os detalhes em preto e dourado.
Além disso, a Conmebol divulgou, também nesta quarta-feira (28), os uniformes que as equipes utilizarão na decisão do principal torneio de clubes do continente. Na semifinal, o Alviverde eliminou o Fluminense na definição pelas penalidades máximas, enquanto o Estudiantes despachou o Flamengo também nos pênaltis.
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