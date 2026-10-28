Libertadores ganha bola especial para final entre Palmeiras e Estudiantes

"Que lindo será ver voltar a rolar a bola no histórico estádio Centenário, onde viveremos uma nova festa do futebol sul-americano", publicou o presidente nas redes sociais.

A entidade chegou a utilizar este modelo na fase de grupos e mata-mata da competição. Contudo, foi na cor branca com detalhes em vermelho e tons de azul. A bola da decisão terá o mesmo desenho, entretanto com os detalhes em preto e dourado.

Além disso, a Conmebol divulgou, também nesta quarta-feira (28), os uniformes que as equipes utilizarão na decisão do principal torneio de clubes do continente. Na semifinal, o Alviverde eliminou o Fluminense na definição pelas penalidades máximas, enquanto o Estudiantes despachou o Flamengo também nos pênaltis.