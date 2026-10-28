Bahia vence o São Paulo, em Salvador, e cola no G6 do Brasileirão

O Bahia fez muito bem o seu dever de casa e venceu o São Paulo por 3 x 2. O jogo na noite de 27 de novembro, na Fonte Nova, sob chuva (público de 21.492), mostrou um time baiano muito bem no início, abrindo 2 x 0 em dez minutos, com Rodrigo Nestor e Erick Pulga, mas cedendo o empate ainda na etapa inicial com Lucas Moura e Bobadilla. Na etapa final, lá e cá, o Bahia levou a melhor graças a um gol de Marcos Victor aos 35 minutos.
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Assim, o Bahia (sem Willian José, por causa de declarações polêmicas), que não vencia há dois jogos, foi aos 53 pontos, pulando para a sexta posição. Mas apenas um ponto atrás de Cruzeiro, Athletico e Fluminense. Já o São Paulo parou nos 42 pontos, em décimo lugar. Ainda com um pequeno risco de queda (quase improvável). Mas vendo a chance de Libertadores praticamente sumir.
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Sem vencer fora de casa há seis meses e sem vencer há três partidas, o São Paulo começou no ataque. Com um trunfo: pela primeira vez desde março, tinha seu trio de ataque principal: Lucas Moura, Calleri e Luciano. Quase marcou aos dois minutos com Bobadilla. Na marca do pênalti, chutou um cruzamento da direita e mandou uma bomba. Mas Ronaldo fez grande defesa.
A resposta veio aos cinco minutos. Trabalhando a bola pela direita, Jean Lucas cruzou na cabeça de Rodrigo Nestor. O apoiador nem saiu do chão para testar no canto esquerdo de Rafael. Bahia 1 a 0. Mas Nestor, prata da casa do São Paulo e com 210 jogos pelo clube entre 2020 e 2025, não comemorou, em respeito ao ex-clube.
O São Paulo sentiu o gol e deu novo mole na defesa. Aos nove, o lateral Marcos Victor recebeu pela direita, entrou na área e cruzou na segunda trave para a entrada de Erick Pulga, que se antecipou à marcação para fazer o segundo gol dos baianos.
Embora o São Paulo tentasse chegar à área do rival, o Bahia sobrava em campo e quase fez o terceiro quando Véliz, do meio de campo, viu Rafael adiantado e mandou por cobertura. Seria um dos gols do ano. Porém, a bola passou raspando, chegando a bater na rede pelo lado de fora, dando a sensação de gol para a torcida.
Mas, se naquela hora a torcida do Tricolor baiano era só alegria, a coisa começou a complicar. Bobadilla só não marcou porque Ronaldo fez mais uma ótima defesa. Contudo, aos 42, o goleiro não conseguiu segurar um chute de fora da área, e Lucas Moura diminuiu o placar. E mais: o São Paulo conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. Um escanteio pela esquerda deu sobra na entrada da área para a bomba de Bobadilla no ângulo direito de Ronaldo: 2 a 2. Assim, a festa da torcida tricolor virou vaia após o juiz Anderson Daronco encerrar o primeiro tempo.
O São Paulo voltou bem melhor na segunda etapa. Durante os dez primeiros minutos, dominou amplamente, rondando a área dos donos da casa, mas pecando na hora de arrematar. Ciente de que a derrota era iminente com a queda de seu time, Rogério Ceni fez uma mudança tripla que reequilibrou o jogo. O Bahia passou a equilibrar as ações e criar chances claras. A melhor foi uma falta de Rodrigo Nestor na trave.
A partir dos 25 minutos, muito equilíbrio e, mesmo com a forte chuva, o gramado da Arena Fonte Nova suportou o aguaceiro. Aos 35, o Bahia voltou a ficar na frente. Numa falta pela direita, Everton Ribeiro levantou na segunda trave, Erick cabeceou para o meio e Marcos Victor concluiu: 3 a 2. Ex-Ceará, fez seu primeiro gol com a camisa do Bahia e garantiu importante vitória para seu time.
BAHIA 3×2 SÃO PAULO
33ª rodada – Brasileirão
Data: 28/10/2026
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Público: 21.492
Renda: 628.385,50
Gols: Rodrigo Nestor, 5’/1ºT (1-0); Erick Pulga, 9’/1ºT (2-0); Lucas Mouyra, 42’/1ºT (2-1); Bobadilla, 49’/1ºT (2-2); Marcos Victor, 35’/2ºT (3-2).
BAHIA: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo (Erick, 10’/2ºT), Jean Lucas (Everton Ribeiro, 10’/2ºT) e Rodrigo Nestor (Caio Alexandre, 28’/2ºT); Kike Olivera (Michel Araújo, 42’/2ºT), Alejo Véliz e Erick Pulga (Ademir, 10’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
SÃO PAULO: Rafael; Newton, Arboleda e Sabino (Giustavo Santana, 37’/2ºT); Pedro Lima, Bobadilla (Victor Sá, 37’/2ºT), Pablo Maia (Danielzinho, 37’/2ºT)e Wendell (Cauly, 37’/2ºT); Lucas Moura, Luciano (Djhordney, 25’/2ºT) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
Cartões amarelos: Marcos Victor, David Duarte (BAH); Sabino, Gustavo Santana, Lucas Moura, Dorival Jr. (SAO)
Cartões vermelhos:
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