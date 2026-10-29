Pedro Emanuel e Leonardo Jardim voltam a duelar após cinco anos

Os técnicos portugueses seguem para lá de bem-vindos ao futebol brasileiro. Apesar de o "boom" ter ficado para trás, ainda há quatro lusitanos na Série A: Abel Ferreira (Palmeiras), Artur Jorge (Cruzeiro), Leonardo Jardim (Flamengo) e Pedro Emanuel (Vasco). Os últimos dois, aliás, se enfrentam nesta quinta-feira (29/10), em duelo pessoal que não ocorre há pouco mais de cinco anos.

Ao entrarem em campo no Nilton Santos nesta quinta, às 20h (de Brasília), Vasco e Flamengo colocarão os treinadores frente a frente pela primeira vez no futebol brasileiro. Eles, afinal, possuem história: já se enfrentaram cinco vezes, sendo quatro em Portugal e uma na Arábia Saudita. Até o momento, melhor para Leonardo Jardim, que ainda não perdeu e ainda venceu o duelo mais importante entre os dois. Veja com o Jogada10!

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Histórico da dupla portuguesa de Vasco e Flamengo

Leonardo Jardim, hoje aos 52 anos, é um dos raros casos de treinadores que não fizeram carreira como jogador. E no início de sua empreitada como técnico, passou por camadas inferiores, treinando times menores como Camacha e GD Chaves. Ao estrear pelo Beira-Mar, em seu primeiro salto de qualidade na carreira, porém, Pedro Emanuel já havia pendurado as chuteiras.

O atual comandante do Vasco, afinal, foi um grande zagueiro no Porto. Ele fez boa parte da vida futebolística no Boavista (entre 1996/97 e 2001/02). Mas foi nos Dragões que conquistou suas principais glórias: a Liga dos Campeões (2003/04) e o Intercontinental (2004) – conferindo o pênalti que sacramentou a vitória sobre o Once Caldas (COL), aliás. Antes, conquistara o único Campeonato Português da História do Boavista, em 2001.

Hoje, aos 51 anos, já tem vasta experiência também à beira do gramado. Tal qual Jardim, começou por baixo, subindo aos poucos os degraus para se tornar um grande treinador. Após ser auxiliar técnico no Porto (se aposentou no clube em 2008/09), passou por Académica OAF e Arouca antes de se aventurar no Chipre. Ainda retornaria para treinar o Estoril, passando por Al-Taawoun (SAU), Almería (ESP), Al-Ain (EAU), Al-Nassr (SAU), Al-Khaleej (SAU) e Al-Fayha (SAU) antes de desembarcar no Vasco.

Primeiro confronto data de 2011

Logo em sua primeira temporada como treinador, em 2011/12, encarou duas vezes Leonardo Jardim. Pedro Emanuel comandava o Académica, enquanto o atual técnico do Flamengo estava à beira do campo pelo Braga. Primeiro, empate por 0 a 0, em outubro de 2011. Meses depois, em março de 2012, o Braga venceu por 2 a 1.

Eles só voltariam a se enfrentar em 2013/14 – ambos em clubes diferentes. Jardim, afinal, comandava o Sporting, que não tomou conhecimento do Arouca de Emanuel. Em agosto de 2013, goleada por 5 a 1 pela rodada inaugural da temporada. Curiosamente, Marcos Rojo – pivô da polêmica envolvendo Flamengo e Estudiantes (ARG) por vaga na final da Libertadores – atuava pelo Sporting. Gerson Magrão, ex-Fla, era outro em campo pelos Leões. No jogo do returno, o time de Leonardo Jardim voltou a vencer, desta vez por 2 a 1, em Arouca.

Jardim leva a melhor e fatura a Champions da Ásia

Assim, passaram-se mais de sete anos até que voltassem a se enfrentar. Desta vez, em outro continente. Leonardo Jardim estava à frente do Al-Hilal, enquanto Pedro Emanuel comandava o Al-Nassr, ambos da Arábia Saudita. Quis também o destino que esse fosse o encontro mais importante: pela semifinal da Liga dos Campeões da Ásia 2021.

À época, o investimento estatal não era tão alto entre os times sauditas. Ainda assim, os times contavam com alguns destaques. Pelo lado do Al-Nassr, Anderson Talisca era o craque – não à toa, marcou o gol do time de Riade na derrota por 2 a 1 para o Al-Hilal. A equipe de Jardim contava com o brasileiro Matheus Pereira entre os titulares. Coube a Marega e Salem Al Dawsari marcarem os gols que levou o Hilal para a grande decisão. Por lá, o time bateu o Pohang Steelers (COR) por 2 a 0, no que até hoje consta como último título da equipe (tetracampeã) na AFC. Agora, o encontro é no Brasil. Quem levará a melhor: Pedro Emanuel, do Vasco, ou Leonardo Jardim, do Flamengo?